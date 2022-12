Artstetten-Pöbring: Wasser wird 2023 teurer

Das Land NÖ hatte die Marktgemeinde aufgefordert, die Wassergebühren anzupassen, also anzuheben, um kostendeckend in diesem Bereich bilanzieren zu können. Seitens der ÖVP wurde bei der Wasserzugsgebühr eine Erhöhung von 70 auf 90 Cent angedacht, worüber Einigkeit bestand. Dazu SPÖ-Gemeinderat Robert Hansbauer: „Wir müssen für die ausreichende Trinkwasserversorgung vorsorgen und diese sichern. Im kommenden Jahr steht ja das kostenintensive Projekt Trinkwasser in Pöbring an.“

Anders war das Abstimmungsverhalten bei der Bereitstellungsgebühr: Die ÖVP-Mehrheit drückte eine Erhöhung von 100 Prozent (von 30,60 auf 61,20 Euro) durch. SPÖ und Grüne hätten lieber eine Anhebung von nur einem Drittel analog der Wasserbezugsgebühr gesehen. „Die Fixkosten sind für alle gleich. Auch hier war das Land NÖ der Meinung, etwa die Zählergrundgebühr zu erhöhen“, erläuterte ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer.

Wiederum am Programm der Sitzung stand die Information „Verkehrsberatung Schulweg“. Hier gab es kürzlich eine Begehung: Es wurden einige neuralgische Punkte unter die Lupe genommen. Diese neutrale Meinung wird dann 2023 in schriftlicher Form vorliegen und entsprechend behandelt. Einheitlich herrschte die Meinung vor, die jetzige Situation ungefähr so zu belassen. Höfer: „Es sind sicherlich legitime Forderungen, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen sprechen dagegen.“ Also: Fortsetzung folgt.

