Startschuss für Glasfasernetz in Kilb

Werbung

Der Ausbau des Glasfasernetzes hat begonnen. Die Gemeinde hat bereits bei bisherigen Tiefbauprojekten Leerverrohrungen mitverlegt, um auch entlegenere Gebiete, die nicht im Ausbauplan beinhaltet sind, später mit dem Glasfasernetz zu verbinden. So wurde dies bei dem aktuell fertiggestellten Wasserleitungsprojekt von Rametzberg umgesetzt. Der Förderungsvertrag wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen und beinhaltet eine maximale Höhe von 280.000 Euro.

Der neue Gemeindetraktor wurde übernommen. Einen Tag vor der Gemeinderatssitzung wurde am Bauhof Kilb der neue Traktor offiziell übernommen. Dieser soll vor allem im Straßen- und Winterdienst seine Verwendung finden. Der Gemeinderat fixierte den Verkauf des 25 Jahre alten Traktors an einen privaten Interessenten. Der neue Traktor wurde mit einem Schneeschild, Schneeketten und einer Kipplade geliefert.

Kilb investiert in Hochwasserschutz und Blackout-Vorsorge. Im Falle eines Stromausfalles sollen die Feuerwehrhäuser einsatzfähig gehalten werden. Dafür plant die Gemeinde ein Notstromaggregat für die Feuerwehren Kilb und Kettenreith anzukaufen. Zusätzlich investiert die Feuerwehr Kilb in neue Atemschutzausrüstung. Die Gemeinde wird die Investitionen mit der Hälfte der Kosten unterstützen. Somit werden rund 11.500 Euro zur Verfügung gestellt. Für den Hochwasserschutz in der Steirergasse fand eine Besichtigung durch die Firma Loithold aus Ruprechtshofen statt. Bisher verhinderten Schaltafeln an der Innenseite des bestehenden Geländers ein Ausufern der Sierning auf die Straße. Nun soll eine dauerhafte Lösung geschaffen werden: Die Konstruktion werde aus fix montierten Schienen bestehen, in die Dammbalken eingeschoben werden können. Der Hochwasserschutz wird künftig für die Sommermonate aufgebaut und in den Wintermonaten wieder abgebaut werden, damit will man den Wasserabfluss bei der Schneeräumung in den Bach ermöglichen. Bereits in den nächsten Wochen soll die Montage der Anlage stattfinden.

Gebühren im Freibad Kilb wurden erhöht. Der Gemeinderat fixierte, dass künftig die Preise im Freibad Kilb angepasst werden. Der Tageseintritt beträgt ab diesem Jahr zwei Euro pro Kind, Erwachsene zahlen vier Euro pro Person. Die Saisonkarte für Kinder ist für 25 Euro erhältlich, für Erwachsene kostet sie 50 Euro.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.