Vorbereitungen für Abriss: Der Gamingerhof in Pöchlarn wird geräumt

Der Gamingerhof hat ein Ablaufdatum. Im Juli sollen die bestehenden Gebäude am Areal des künftigen Hotel-Standorts geschliffen werden. „Die Abrissarbeiten werden voraussichtlich im August abgeschlossen sein“, gibt ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz Einblick in das Großprojekt, dessen Startschuss mit der Vertragsunterzeichnung Ende März gefallen ist. Die neu gegründete OK Hotelinvest GmbH hat die Fläche für den Hotel-Standort inmitten der Stadtgemeinde Pöchlarn gekauft. Wie bereits bei der Projektpräsentation informiert wurde, folgen nach den Abrissarbeiten auch noch archäologische Untersuchungen.

Ausgrabungen werden ein halbes Jahr dauern

„Das Bundesdenkmalamt war schon da, Vorgespräche gab's bereits“, verweist die Stadtchefin darauf, dass die Ausgrabungsarbeiten „maximal“ ein halbes Jahr dauern werden. „Wir gehen aufgrund der Probeschürfungen davon aus, dass es Funde geben wird.“ Für Verzögerungen werde dies aber nicht sorgen. Der Hotelbau sorgt allerdings für einen Umzug.

In der Vergangenheit fanden die Termine der Lernbegleitung sowie der Elternberatung oder der Stillgruppe im Gamingerhof statt. Da dessen Tage bald gezählt sind, musste ein neuer „Austragungsort“ gefunden werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Mietvertrag mit dem Verein „Lebenswelt Familie“ (60 Euro pro Monat) in der Oskar-Kokoschka-Straße einstimmig beschlossen. „Die Mietbedingungen des Vereins sind ideal für uns“, freut sich Kainz, hier eine Lösung gefunden zu haben.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.