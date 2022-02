Pöchlarn: Noch kein Urteil im „Dalmatiner-Prozess“

Was sich am 3. November 2020 wirklich auf dem Pöchlarner Feldweg zugetragen hat, lässt sich auch nach der zweiten Verhandlung im „Dalmatiner-Prozess“ am St. Pöltner Landesgericht nicht sagen (siehe Infobox). Der Prozess wurde im November 2021 neu aufgerollt – und zog sich am ersten Verhandlungstag über zwei Stunden.

„Es ist bizarr“, sagte damals die Richterin, „egal, welche Version der Geschichte.“ Laut dem Schützen habe der Dalmatiner seinen Labrador attackiert – nach einer Warnung an die Damen, die mit dem Dalmatiner unterwegs waren, habe er zum „Schutz seines Hundes“ abgedrückt. In der Version der Dalmatiner-Halterin habe er „mit der Waffe herumgefuchtelt“ und gefordert, dass sie den Dalmatiner anleinen sollen. Obwohl sie das taten, hätte der Pöchlarner dann trotzdem die Waffe abgefeuert. Jenes Detail kommt allerdings in beiden Versionen vor: Nach dem Schuss soll niemand der Anwesenden auch nur ein weiteres Wort gewechselt haben.

Bei der Prozess-Fortsetzung nahm in der Vorwoche eine Pöchlarnerin vor der Richterin Platz. Sie trat als Zeugin auf – und berichtete über ihre Eindrücke und Erlebnisse mit dem Dalmatiner.

„Wäre in guten Händen ein toller Hund geworden“

In der Hundezone habe sie die Halterin kennengelernt. Da sie kurz darauf auf Kur fuhr, betreute die Pöchlarnerin in der Zwischenzeit den Dalmatiner bei ihr zuhause. Danach soll sie angeboten haben, den Hund zu nehmen: „Ich hatte schon vier Dalmatiner in meinem Leben – und sie war überfordert.“ Die Frau aus dem Südlichen Waldviertel schlug das Angebot aus. Die Pöchlarnerin habe daraufhin viel Negatives über den Dalmatiner gehört. „Er war in der Region bekannt. Ich habe Fotos von Verletzungen gesehen, die er einer Joggerin zugesetzt hat. Der Dalmatiner wäre ein toller Hund geworden, wäre er in gute Hände gekommen“, resümiert sie. Auch ein zweiter Zeuge wäre am vergangenen Freitag am Landesgericht geladen gewesen – er sollte von einem Vorfall berichten, in der der Schütze gegenüber einem anderen Hund mit einer „Stahlrute“ gewalttätig geworden sein soll – dieser ist aber nicht erschienen.

Die Zeugeneinvernahme der zweiten Frau aus dem Südlichen Waldviertel, die bei dem Schuss im November dabei war, war aufgrund einer Corona-Infektion nicht möglich. Auch beim ersten Verhandlungstag blieb sie bereits dem Gerichtssaal fern: Die Frau ist über 80 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend. Bevor man sich auf eine abermalige Vertagung einigte, bot die Richterin dem Schützen Diversion an.

„Ihnen tut‘s ja zumindest leid, das haben sie zuletzt gesagt“, sagte sie in Richtung des Justizwachebediensteten. „Auf keinen Fall“, entgegnete sein Anwalt wie aus der Pistole geschossen. „Damit sind wir nicht einverstanden.“ Der „Dalmatiner-Prozess“ wird demnach im Februar fortgesetzt.

