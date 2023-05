Kultur bei St. LeonART hautnah erleben

Kultur hautnah erleben, das liegt den Schaffenden der St. LeonhARTer Jahreszeiten besonders am Herzen − und das spürt, besser, hört man. Mit der Anschaffung eines Konzertflügels im vergangenen Jahr setzte die Gemeinde zusammen mit regionalen Sponsoren und dem Land Niederösterreich einen Grundstein für künstlerische Highlights, die sich über das ganze Jahr im Volkshaus erleben lassen. Der musikalische Bogen spannt sich dabei von Klassik im Frühling mit Klavier und Querflöte über Jazz im Sommer, einem Streichkonzert im Herbst bis zu rhythmischen Gospels im Winter.

Wenn Melodien zur Sprache werden

Wenn Menschen in ihrer Sprache das Unaussprechliche nicht mehr aussprechen können, haben sie immer schon zur Fidel und zur Harfe gegriffen, zur Sprache der Musik. Jedes Konzert wird von kompetenten und charmanten Moderation begleitet werden, die die Besucherinnen und Besucher zur Sprache der Musik hinführen.

NEU: Künstlergespräch für Kinder! Kinder und Jugendliche sind zum Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern vor dem Konzert auf der Bühne eingeladen - ein guter Weg, in die Welt der Musik einzutauchen.

Programm

Das nächste Konzert, das im Volkshaus St. Leonhard zu bestaunen ist, ist das Jazzkonzert im Sommer am Samstag, 17. Juni, 20 Uhr mit Karin Bachner & The Pocket Big Band.

Eine der besten Jazzsängerinnen Österreichs wendet sich mit einer Hommage an die Jahrhundertstimme Ella Fitzgerald. Ausgezeichnet mit dem Jazz Fest Wien Vocal Award huldigt Bachner den legendären Songbook Recordings der „First Lady of Jazz“. Zahlreiche Jazzhits bringen das Publikum zum Swingen.

Damit nicht genug, LeonART präsentiert weitere Highlights in St. Leonhard: Viel Harmonisches im Herbst am Samstag 25. November 20 Uhr mit dem Ballot Quartett und Gerold Hartmann als Pianist und Gospels im Winter am Freitag 8. Dezember 20 Uhr mit dem GOSPELproject Wien.

