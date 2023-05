Sommer, Sonne und Kultur in Pöchlarn

Kino im Hof

Die ersten warmen Sommerabende im Juni stehen im Zeichen des traditionellen „Kino im Hof“. Der Pöchlarner Kirchenplatz verwandelt sich dafür am 2. und 3. Juni in ein Open-Air-Kino und lädt ab 20.30 Uhr zum Filmgenuss ein. Gezeigt wird am Freitag der herzerwärmende Film „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ und Samstag gibt es mit „Griechenland“ von und mit Thomas Stipsits so richtiges Urlaubsfeeling mit Fernweh-Garantie. Die Mini-Gourmet-Meile rundet den Sommerkinoabend mit köstlichen Schmankerln aus unseren liebsten Urlaubsländern ab und ist bereits ab 18.30 Uhr geöffnet. Zum ersten Mal gibt es auch zwei Kinderfilme, die jeweils um 18 Uhr im Sitzungssaal gespielt werden. Mit „Latte Igel und der magische Wasserstein“, einem quirligen Animationsfilm für kleine und auch große Kinder startet das Kids-Kino am Freitag. Am Samstag folgt die österreichische Produktion „Geschichten vom Franz“ basierend auf der Kinderbuchreihe von Christine Nöstlinger. Mit Popcorn und Eis wird auch für die Kleinen der Kinonachmittag zum Gesamterlebnis. Tickets gibt’s auf der Stadtgemeinde oder an der Abendkasse.

Sonnwendfeier

Im Rahmen des „Feuerzauber Nibelungengau“ findet am 24. Juni die beliebte Sonnwendfeier auf der Pöchlarner Nibelungenwiese statt. Ab 20 Uhr gibt es Livemusik: Von Wolfgang Ambros bis ZZ Top mit den großartigen „Austropop meets Rock“ auf der Showbühne an der Donaulände. Lassen Sie sich verzaubern und erleben Sie mit dem Entzünden des Sonnwendfeuers, dem Vorbeiziehen der beleuchteten Donauschiffe und dem spektakulären Feuerwerk (circa 22.30 Uhr) den Höhepunkt der Sonnwendfeier an der Donau in Pöchlarn.

Donau.Auszeit.Konzert und Picknick

Am 22. Juli veranstaltet die Stadtgemeinde Pöchlarn ab 18 Uhr auf der Sitztreppe der Donau.Auszeit.Wiese das erste Donau.Auszeit.Konzert mit Picknick. Für einen chilligen, gemütlichen Sommerabend sorgen dabei die Klänge der TZ Big Band unter der Leitung von Bernhard Thain und Köstlichkeiten aus den Picknickkörben, die vor Ort angeboten werden, aber auch selbst mitgebracht werden können. Alle Gäste sind eingeladen, es sich bei freiem Eintritt auf der Wiese, der Treppe und den Sitzgelegenheiten gemütlich zu machen, den Nachbarn auf die eigene Decke einzuladen und mit einem Glaserl anzustoßen.

Der GROSSE Kokoschka 3.0

Die großartige Open-Air-Galerie an zwölf Hausfassaden der Pöchlarner Innenstadt wird ab Juni eine neue Schau zeigen. Zum dritten Mal werden auf den riesigen Rahmen Kokoschka Blowups montiert. Erstmalig zeigt die Ausstellung Bilder aus dem Leben des Künstlers. Fotos aus den Archiven der OK-Dokumentation und des Kokoschka-Zentrums in Wien geben Einblick in die unterschiedlichen Stationen Kokoschkas wechselvollen Lebens. Ein Begleitfolder liefert aufschlussreiche Informationen zu den einzelnen Bildern, die jederzeit öffentlich zugänglich sind und bis Ende 2025 die Innenstadt bereichern.

Kokoschka: Stürmische Jahre in Berlin

Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Oskar-Kokoschka-Dokumentation Pöchlarn wird zur Sonderausstellung „Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin“ geladen. Diese widmet sich Kokoschkas Arbeiten für die Berliner Zeitschrift „Der Sturm“. Zum Jubiläum werden zudem die Entstehung und wechselvolle Geschichte der Forschungseinrichtung und des Ausstellungsbetriebs im Geburtshaus Kokoschkas näher beleuchtet. Die Vernissage findet am 5. Mai statt, geöffnet ist die Ausstellung von 6. Mai bis 26. Oktober, täglich von 10 bis 17 Uhr.

Foto: Stadtgemeinde

Schon jetzt freuen sich Kulturstadträtin Jasmin Fuchs und ihr Team auf einen bunten Kultursommer mit vielen schönen Auszeit-Momente in Pöchlarn.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.