Sommerspiele Melk: Ich seh, ich seh, was du nicht siehst

Am Mittwoch, 14. Juni, feiert das diesjährige Sommerspiele-Schauspiel „Kassandra und die Frauen Trojas“ Premiere. Das Stück entführt das Publikum in die Zeit des trojanischen Kriegs und erzählt die Geschichte aus der Sicht der Königstochter. Diese warnt schon früh vor einem Konflikt mit Griechenland, doch ihre Warnungen werden stets belächelt und als Unsinn abgetan.

Noch ist Troja eine aufblühende Stadt; treibt regen Handel, verkörpert ein Leben in Wohlstand und ist ein wirtschaftlicher Knotenpunkt. Doch Autorin Magda Woitzuck wirft einen Blick hinter die trojanischen Palastmauern: Dort haben die Frauen mit ihren jeweiligen Problemen zu kämpfen. Gemeinsam haben sie nur, dass sie in einem goldenen Käfig leben. Den Mut, diesen aufzustoßen und die Welt dahinter zu sehen, hat nur Kassandra.

„Für mich thematisiert ‚Kassandra und die Frauen Trojas‘ Selbstbestimmung und Verantwortung sowie die patriarchale Tradition und das Brechen damit. Es zeigt Macht und Ohnmacht, Aktion und die Unmöglichkeit zu agieren sowie Angst – auch vor dem Mann. Dabei geht es auch darum, seine Gunst zu verlieren, was in patriarchalen Gesellschaften immer noch ein existenzielles Problem darstellt. Denn wer die Gunst des Mannes verliert, der wird abgeschnitten: von Geld, von Sicherheit, von Erfolg“, gibt Autorin Magda Woitzuck Einblick.

Ab Mittwoch, 5. Juli, wird das Publikum bei der Musikrevue „One Vision – Überdosis G’fühl“ bestens unterhalten. Regisseur Andy Hallwaxx verfrachtet griechische Gottheiten in ein abgehalftertes Spielerparadies und lässt das trojanische Pferd im Varieté steppen. Musikalisch sorgen Chartstürmer, Schmusesongs und Gassenhauer aus über fünf Jahrzehnten Musikgeschichte für ausgelassene Stimmung.

Abenteurerin Bernadette „Berni“ Bernstein macht sich indes in der Musikrevue für Kinder mit ihrem Namenskollegen Bernhard auf, um das Geheimnis einer mysteriösen Glaskugel zu erforschen.

Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wartet auf die Besucherinnen und Besucher: Auf der Bühne stehen werden etwa Bodo Wartke & Die SchönenGutenA-Band oder Gerald Fleischhacker mit seinem „Kabarett unter Sternen“. Außerdem wird das neue Format „Frühstück bei uns“ aus der Taufe gehoben. In der Gesprächsrunde wird ein weiblicher Blick auf die Welt und unseren Alltag geworfen. Bei spannenden Kulturausflügen nach Maria Taferl und St. Oswald erforschen die Teilnehmenden mit Historiker und Heimatforscher Dr. Gerhard Flossmann die beiden Orte auf unterhaltsame Weise.

Fröhlich-punkig und emanzipatorisch-laut wird es beim Konzert „Female Noise“ mit den „DIVES“ und einem Überraschungsact, der am Mittwoch, 10. Mai, bekannt gegeben wird. Also: Melk in Frauenhand!