Mostviertel: Gastrozulieferer Kuttner schließt endgültig

Nächste wirtschaftliche Hiobsbotschaft für das Mostviertel: Nach dem Abbau von 600 Stellen beim Wieselburger Autozulieferer ZKW verkündet der Krummnußbaumer Gastrozulieferer Kuttner die endgültige Schließung seines Betriebes. Die Firma meldete bereits Mitte Dezember Insolvenz an.

Bei einem Umsatz von vier Millionen Euro lagen die Verbindlichkeiten bei 4,7 Millionen Euro. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drohte der Jobverlust. Wenige Wochen, Mitte Jänner, verkündete Schuldnervertreter David Leisch, dass die Sanierung wie geplant laufe. Sieben Beschäftigte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt und das Unternehmen verlassen, weitere Entlassungen konnten damals nicht ausgeschlossen werden.

In einem Schreiben an Kunden und Mitarbeiter verkündete das Unternehmen am heutigen Donnerstag die Schließung des Unternehmens mit 23. Februar. Ab sofort ist damit auch die Belieferung mit Waren eingestellt. Laut Leisch liegen die Gründe bei den im Jahresschnitt schlechten Umsätzen im Jänner und Februar sowie den hohen, weil stark gestiegenen, Wareneinsatz. Weitere Faktoren sind die hohen Energie- sowie Personalkosten. "Aus diesem Grund konnten in der Fortführung bisher keine Gewinne erzielt werden", erklärt Leisch. In Summe wären rund 200.000 Euro notwendig gewesen.

Gemeinsam mit dem Masseverwalter Johann Huber aus Melk führte Leisch noch bis Mittag intensive Verhandlungen mit Großkunden und Investoren, um eine Lösung zu finden, damit das Unternehmen in letzter Sekunde noch gerettet werden kann. "Eine solche Lösung ist leider aufgrund der knappen Zeit nicht mehr möglich gewesen", bedauert Leisch. Von der Schließung des Unternehmens sind 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Der Masseverwalter wird nun mit der Vermögensverwertung beginnen und Lager, Inventar und Gebäude bestmöglich verkaufen. "Die Familie Köck bedauert den Umstand sehr. Der Region geht ein innovativer und regionaler Nahversorger verloren", sagt Leisch.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.