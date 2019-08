Sorgenfalten löst derzeit die bevorstehende Pensionierung des Leiters der chirurgischen Abteilung im Landesklinikum Melk, Heinz Werner, in der Bevölkerung aus. In seiner Tätigkeit wurden im Landesklinikum Melk auch unfallchirurgische Maßnahmen durchgeführt, diese könnten ab September möglicherweise wegfallen.

In der Ausschreibung der Landeskliniken-Holding wurde explizit nur ein Primar für die Chirurgie gesucht, ohne die Unfallchirurgie zu erwähnen. Beide Ärzte, die sich für die Stelle beworben haben, wollen laut NÖN-Informationen künftig keine Haftungen für unfallchirurgische Maßnahmen übernehmen. Damit droht der Bezirkshauptstadt ab September ein massiver Qualitätsverlust im Krankenhaus.

„Als Bürgermeister kann ich nicht zulassen, dass es zu Kürzungen der medizinischen Versorgung kommt.“ Patrick Strobl, Stadtchef (VP)

Für die Bevölkerung bedeutet die Veränderung, dass künftig bei einem Hand- oder Fußbruch, aber auch bei Schulterverletzungen nicht mehr das nahe Melker Klinikum angesteuert wird, sondern die Gesundheitseinrichtungen in St. Pölten oder Amstetten.

VP-Bürgermeister Patrick Strobl bestätigt gegenüber der NÖN, ebenso die Gerüchte vernommen zu haben: „Als ich davon gehört habe, habe ich umgehend mit der Holding Kontakt aufgenommen. Als Bürgermeister kann ich nicht zulassen, dass es zu Kürzungen der medizinischen Versorgung kommt.“ Laut Strobl wird es Ende August einen Termin zwischen der Stadtgemeinde und der Landeskliniken-Holding geben, wo die Zukunft der Abteilung besprochen wird.

Markus Glück Schließung wäre für Region fatal

Christa Pehn, Pressekoordinatorin des Landesklinikums (LKH) Melk, verweist auf NÖN-Anfrage auf einen Generationenwechsel in der chirurgischen Abteilung im Spital und betont, dass sich die Ärzte-Ausbildung in Österreich in den letzten Jahren stark verändert habe, gerade auch im Bereich der Chirurgie. „Zum einen sind dadurch heute wesentlich kompliziertere Eingriffe möglich als noch vor Jahren. Zum anderen haben sich aber auch die Schwerpunkte der Ärzte spezialisiert“, betont Pehn gegenüber der NÖN.

Ein klares Dementi zum drohenden Verlust und den Gerüchten in der Bezirkshauptstadt gibt es nicht, allerdings verspricht Pehn: „Mit dem Übertritt der älteren Generation in den Ruhestand werden jetzt neue Konzepte entwickelt, um der Bevölkerung weiterhin ein entsprechendes Angebot stellen zu können.“

Bisher keine Pläne für leere Station 3

Ungeklärt ist indes weiterhin auch die Zukunft der seit Juni 2016 leer stehenden Bettenstation 3. Nachdem sich ein geplantes Ärztezentrum der Stadtgemeinde Melk zerschlagen hat – die Landeskliniken-Holding meldete Eigenbedarf – ist es ruhig um die Station geworden. Zwar machten Gerüchte über eine Akut-Geriatrie-Station die Runde, die Landeskliniken-Holding verwies in Anfragen aber immer auf den Kliniken-Dialog und den Regionalstrukturplan-Gesundheit. Der besagte Dialog fand zwar bereits im Juni 2018 statt, bis heute gibt es aber keine öffentlichen Ergebnisse.

Heute, ein Jahr später, gibt es nach wie vor keinen Plan für die Nachnutzung. Laut Bernhard Jany von der Unternehmenskommunikation der Landeskliniken-Holding wird die „Ressource in die Planung des regionalen Strukturplans Gesundheit für Niederösterreich (RGS) 2025“ einbezogen.

„Hier werden die Strukturierung neuer Aufgabenbereiche wie die akutmedizinische Versorgung alter Menschen oder die bedarf- und kompetenzentsprechende Beauftragung von bestehenden Facharbeiten eingearbeitet“, erklärt Jany. Die Fertigstellung des Versorgungsplans auf Kliniken-Ebene soll laut Jany mit 2020 abgeschlossen sein. Sprich: Vor dem Jahr 2020 wird es keine Pläne zur Nachnutzung für die leere Station im Klinikum geben.