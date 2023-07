Bald mehr Platz für Gottwald in Melk

„Wir müssen aktiv etwas tun!“ Mit diesen Worten eröffnete Jürgen Gottwald die Feier des Spatenstichs. Es war ein Jubeltag für das Geschäftsführer- Trio Jürgen, Peter und Bernd Gottwald. Die drei Brüder freuen sich über die Erweiterung der Gottwald-Zentrale in Melk. Mit goldenen Schaufeln, gesponsert von Bauplanung und Architektur Atmo, wurde der Spatenstich vergangene Woche vollzogen. Bei kulinarischer Versorgung plauderte man über zukünftige Entwicklungen.

Die Erweiterung der Firma Gottwald bietet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Büroräume, zusätzliche Lagerflächen, eine betriebliche Kinderbetreuung und eine betriebsinterne Lehrlingswerkstatt. Die Firma Gottwald lege großen Wert darauf, ihr Ausbildungsangebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und Fachkräfte auszubilden.

„Das Herzstück bei unserer Erweiterung ist mit Sicherheit unsere moderne Lehrlingswerkstatt“, betont Jürgen Gottwald. Die neue Lehrlingswerkstatt soll auf 180 Quadratmeter errichtet werden und bietet acht Arbeitsplätze, um praktisches Wissen zu vertiefen, einen Schulungsraum und einen Aufenthaltsraum.

„Unser Ziel ist es, alles möglich zu machen, was uns als Firma möglich ist“, erklärt Jürgen Gottwald. Steigender Platzbedarf bedeutet steigender Energiebedarf. Gottwald überlegte sich dafür auch gleich eine Lösung: In Zukunft wird es neue Parkflächen geben, diese werden mit PV-Paneelen überdacht. Die Errichtung einer neuen PV-Anlage neben der Zentrale Melk ist kurz vor der Fertigstellung. Jürgen Gottwald macht deutlich, dass sie damit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Öko-Energie setzen wollen. Unter den Paneelen werden Wildkräuter, Wildblumen, Wein und Erdäpfel angepflanzt. Der Abschluss des großen Bauprojektes ist für Herbst 2024 angedacht.