Mehr Events auf Ybbser„Donaulände“ geplant

Nach dem erfolgreichen Altstadt-Fest im Juni und dem jüngsten Sommerkino am Schiffmeisterplatz will die Stadtgemeinde die „Flaniermeile Donaulände“ im kommenden Sommer von Juni bis September als Open-Air-Location weiter etablieren. „Die neue Flaniermeile Donaulände erfreut sich bei den Ybbsern größter Beliebtheit“, meint Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ).

So sollen in den Sommermonaten Besucherinnen und Besucher immer wieder von Live-Musik-Acts, Lesungen oder Bühnen-Events angelockt werden. Dabei in den Mittelpunkt rücken will Schachner (SPÖ) auch die zahlreichen gastronomischen Betriebe entlang der Donaulände und der Ybbser Altstadt. Angedacht ist auch das eine oder andere größere Event, etwa ein Opening zu Sommerbeginn.

Genaue Details zum geplanten Sommerprogramm will die Stadtgemeinde Ybbs in den kommenden Monaten der Öffentlichkeit präsentieren.