Millionen-Investition für Lehrlingsheim in Ybbs-Persenbeug

Direkter Donaublick, Fitnessstudio und Freizeitraum sowie lichtdurchflutete 42 Einzelzimmer samt Seminarräumlichkeiten und Rückzugszonen. Was wie ein Hotelprojekt klingt, ist das neue Lehrlingsheim des Verbund, welches bis Ende November 2023 gegenüber der aktuellen Lehrwerkstätte entstehen soll. Vergangene Woche erfolgte mit Verbund-Vorstand Achim Kaspar, den beiden Verbund-Geschäftsführern (Hydro Power) Michael Amerer und Karl Heinz Gruber, den beiden Abgeordneten Bernhard Ebner (ÖVP) und Alois Schroll (SPÖ) sowie Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ) der Spatenstich für das Zwölf-Millionen-Euro teure Projekt. „Wir sind seit 1947 ein innovatives Unternehmen und werden das auch in Zukunft bleiben. Die innerbetriebliche Ausbildung war seit jeher eine der zentralen Säulen des Unternehmens“, betont Kaspar.

Campuscharakter direkt neben dem Donaustrom

Das Erdgeschoss des neuen Lehrlingsheims wird in massiver Betonbauweise errichtet. Die beiden darüber liegenden Geschosse werden nachhaltig in Holzbauweise gebaut. Den Zuschlag für das Projekt erhielt die Ybbser Baufirma Pöchhacker. Zwischen dem neuen Quartier und der bestehenden Lehrwerkstätte wird eine parkähnliche Anlage errichtet, wodurch ein Campuscharakter entsteht. „Im Kampf um die besten Köpfe für die Energiewende ist ein attraktives Lernumfeld, so wie wir es hier gestalten, ein absolutes Muss. Die hoch qualifizierten Facharbeiter, die wir in unseren eigenen Lehrwerkstätten ausbilden, sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unser Unternehmen“, sagt Amerer. Für Verbund-Geschäftsführer Gruber ist das neue Gebäude ein „echter Landmark“, auf das sich „nicht nur Lehrlinge, sondern auch Ausbildner freuen.“

Lobende Worte für das Projekt gab es vom Landtagsabgeordneten Bernhard Ebner. „Wir wollen für Niederösterreich das größte und schnellste Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Biomasse von ganz Österreich. Dazu braucht es die besten Fachkräfte und wir gratulieren dem Verbund zur Entscheidung, die Ausbildung im Bereich Erneuerbare Energien auszubauen.“

