AMS Melk startet Beratungsoffensive für besseren Jobeinstieg

Gemeinsam mit der Influencerin Ewa Placzynska versucht das Arbeitsmarktservice der Beratungs- und Qualifizierungsoffensive noch mehr Schub zu verleihen. Im Bezirk Melk haben seit Jahresbeginn 215 Personen das Bildungsberatungsangebot des AMS genutzt. Bis Jahresende sollen 68 Kunden eine Fachkräfteausbildung mit dem AMS beginnen.

Eine, die in Melk diese Ausbildung bereits absolviert hat, ist Carola Mirauta. Sie hat sämtliche Ausbildungsmodule zur Restaurantfachkraft durchlaufen und die Lehrabschlussprüfung bestanden. „Begonnen hat alles damals während des Lockdowns mit einem Gutschein des AMS für eine Ausbildung. Ich kann nur jedem raten, den AMS-Ausbildungsgutschein zu nutzen“. Mirauta wird am 1. Juni an ihrer neuen Stelle starten. Qualifizierung ist laut AMS der Schlüssel zu Erfolg. Mit einem Anteil von 35,3 Prozent sind Personen mit nur einem Pflichtschulabschluss die größte Kundengruppe des AMS in Melk.