Sommerspiele. Nicht nur mit den sprichwörtlichen Pauken und Trompeten wäre 2020 das 60. Jubiläum der Melker Sommerspiele über die Wachau-Bühne gegangen. Aus der Not machte die Wachaukultur Melk eine Tugend, veranstaltete gleich sechs „Xperiments“. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. 2021 soll nun das große Jubiläum nachgeholt werden. Und zwar mit den ursprünglich für 2020 geplanten „Zehn Geboten“.

Unter dem Motto „Wie wir leben wollen“ setzen sich zehn Autoren in je einem Minidrama mit Verboten und der Versuchung, diese zu brechen, auseinander. Aufgeführt werden soll das Stück von 16. Juni bis 31. Juli. Als Musikrevue steht „So what?! Kann denn Liebe Sünde sein?“ auf dem Melker Spielplan.

Kindergarten-erweiterung . Für den Sommer ist die Fertigstellung des Kindergartenzubaus in Mank geplant. Rund zwei Millionen Euro werden in das Projekt investiert, um zu den bisherigen fünf Gruppen Platz für zwei weitere sowie eine Kleinkindbetreuungsgruppe zu schaffen. Im Herbst soll dann bereits in den neuen Räumlichkeiten gebastelt, gesungen und gemalt werden.

Für die Finanzierung konnte Mank auf Fördermittel zurückgreifen – man nutzte das Angebot aus der sogenannten „Gemeinde-Milliarde“ und sicherte sich knapp 340.000 Euro.

Stadthalle. Genau 56 Jahre nach der Eröffnung der „alten“ Ybbser Stadthalle hätte diese Woche, am 9. Jänner, die große Wiedereröffnung der neuen Ybbser Stadthalle nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten steigen sollen. Das Opening des knapp Neun-Millionen-Euro-Projekts soll nun so bald wie möglich stattfinden.

Funpark. Spiel, Spaß, Erlebnis: Das wird der Actionpark „Boomerang“ in Blindenmarkt seinen Besuchern bald bieten. Seine Pforten öffnet die Anlage zu einem Großteil im März, endgültig abgeschlossen werden die langjährigen Arbeiten dann 2022, wenn auch die Ausstellungshalle vollendet ist. Neben der Kart-Bahn und dem Paintball-Areal lockt der Actionpark zukünftig auf insgesamt 77.000 Quadratmetern unter anderem mit Gastronomie, Kinderspielecke, einem Modellbauraum und einem weitläufigen Grünbereich.

Ybbsiade. 9.000 Karten waren für die 32. Ausgabe der Ybbsiade bereits verkauft, als Corona dem Organisationsteam einen Strich durch die Rechnung machte. Aber die hungrigen Kabarett- und Kleinkunstfans haben beinahe zur Gänze ihre Karten behalten: Sie freuen sich auf zwölf der 15 ursprünglich angesetzten Events, die nun zwischen 24. März und 29. April steigen sollen.

Martin Frank wird den Reigen eröffnen, dazwischen finden sich Größen wie Thomas Stipsits, Viktor Gernot, Manuel Rubey und Lukas Resetarits, ehe Paul Pizzera & Otto Jaus die heurige Ausgabe fulminant zum Abschluss bringen werden.

Hochwasserschutz. Zwei große Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau befinden sich im Finale. In Schönbühel-Aggsbach soll es bereits im Jänner so weit sein, dass die 2018 begonnenen Arbeiten am insgesamt drei Kilometer langen Flutschutz fertiggestellt sind. Mit 44,8 Millionen Euro ist es der teuerste entlang des niederösterreichischen Abschnitts der Donau. Seit Herbst 2019 wird am Hochwasserschutz in Schallemmersdorf (Emmersdorf) gearbeitet. Die Fertigstellung des 8,6-Millionen-Euro-Projekts ist für das Frühjahr geplant. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Ortsbeleuchtung erneuert.

Arztsuche. In St. Leonhard hat im Frühjahr die mehrjährige Arztsuche endgültig ein Ende: Die zuvor in Scheibbs praktizierende Allgemeinmedizinerin Elke Müller wird ab 1. April in den früheren Räumlichkeiten von Ingrid Lebersorger-Berger eine Vollzeit-Kassenplanstelle besetzen.