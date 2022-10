Das bringt der Winter für den Bezirk Melk

Wenn am 30. Oktober in Österreich die Zeitumstellung erfolgt und es damit auch früher dunkel wird, erhöhen sich traditionsgemäß die Anforderungen an die Energieversorger. In Zeiten steigender Energiepreise wappnen sich bereits jetzt die Gemeinden für mögliche Einsparungen bei Beleuchtung und Eislaufplätzen. Die NÖN hörte sich im Bezirk um, wo die Gemeinden den Sparstift ansetzen.

In Ybbs setzt SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner in diesem Jahr den Energiesparstift an. Doppelbeleuchtungen, wie etwa auf der Donaulände im Bereich des Bewegungsparks oder die Spots in der Hochwasserschutzmauer werden zu bestimmten Uhrzeiten abgedreht. Ebenso neu: In Ybbs wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben. Ausnahmen sind der Kreisverkehr im Bereich Gamsjäger, der Haupt- und Kirchenplatz sowie die Stadthalle. „Die Innenstadt wird in diesem Jahr großteils ohne Weihnachtsbeleuchtung sein“, bedauert Schachner. Daneben werden aber weitere Sparpotenziale gesucht. So wird aktuell im Hallenbad probiert, mit Temperatursenkungen von einem Grad über Nacht einzusparen. Ebenso rasch umgesetzt werden soll eine Umrüstung auf LED-Beleuchtung bei den Straßenlaternen. „Hier sind wir leider noch etwas hinten“, meint Schachner.

Unser jährlicher Strombedarf für das Flutlicht entspricht dem von drei Haushalten.“ michael reichl Geschäftsführer Skiarena Jauerling

Die Stadt Mank verzichtet in diesem Jahr teilweise auf die Weihnachtsbeleuchtung. „Wir werden auf die Straßenüberspannungen verzichten und beleuchten nur die Christbäume in der Stadt“, erklärt Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP). Die aktuell laufende LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung trage besonders zum Energiesparen bei. „Obwohl wir mehr Lampen eingesetzt haben, brauchen wir deutlich weniger Strom als mit den herkömmlichen Glühbirnen“, erklärt Leonhardsberger. Zugute komme der Stadtgemeinde die Teilnahme am e5-Programm.

Sparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung sieht St. Oswald s Bürgermeisterin Rosemarie Kloimüller (ÖVP). Ab 22 Uhr soll jede zweite Straßenlaterne abgeschaltet werden. „Das war allerdings auch in den vergangenen Jahren bereits so. Generell sind wir aber gut aufgestellt“, betont die Ortschefin.

Eingespart wird auch in der Bezirkshauptstadt Melk − aber nicht bei der Weihnachtsbeleuchtung, wie Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) betont: „Ich finde es wichtig, dass die Kinder die Weihnachtsbeleuchtung in der Weihnachtszeit sehen.“ Anders als in Ybbs wurde in Melk auch bereits auf LED-Lampen umgestellt. Diese werden im Bereich der Straßenbeleuchtung von 22 bis 6 Uhr auf nur 25 Prozent gedimmt − mit Ausnahme der Schutzwege. Ganz normal ablaufen soll in diesem Jahr zudem die Saison am Melker Eislaufplatz. „Wir haben einen Vertrag mit Stromtarifen aus dem Vorjahr, sonst hätten wir uns Gedanken machen müssen“, sagt Strobl.

Auf einen kalten Winter hofft man in der Gemeinde St. Leonhard für den Eislaufplatzbetrieb. Die Saison wird voraussichtlich Ende November starten. „Bei Temperaturen, wie wir aktuell haben, brauchen wir gar nicht erst überlegen, die Saison zu eröffnen“, sagt Eislaufplatzwart Josef Motusz. Durch die Umstellung auf LED-Lampen in der Flutlichtanlage soll in den Abendstunden Energie gespart werden. Motusz erwähnt ebenso die Wärmerückgewinnung der Eismaschine, durch sowohl das gesamte Gebäude als auch die Warmwasseraufbereitung versorgt werden. Um eine Preiserhöhung kam man in diesem Jahr nicht herum − wie hoch diese ausfallen wird, kann Motusz aktuell nicht sagen. „Es ist leider unumgänglich“, bedauert er. In den nächsten Jahren sollen Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Eissportstätte montiert werden, die ebenso in Zukunft zum Energiesparen beitragen sollen.

In Pöchlarn ist die Entscheidung, ob Weihnachtsbeleuchtungen die Nibelungenstadt erstrahlen lassen werden, noch nicht gefallen. Fix ist laut (Noch-)Stadtchef Franz Heisler (ÖVP, siehe Seiten 20 und 21) hingegen schon der Adventmarkt: „Die Durchführung ist aus aktueller Sicht geplant.“

Nicht unter den explodierenden Kosten zu leiden haben Skisportfans in der Wachau, denn die Skiarena Jauerling wird den Betrieb am 2. Dezember wie gehabt aufnehmen, das versichert Geschäftsführer Michael Reichl: „Wir sparen seit Jahren Energie, weil wir in diesem Bereich viel investiert haben. Die Beschneiung läuft voll automatisiert, effizient und auf die klimatischen Verhältnisse abgestimmt.“ Insgesamt verfügt das Skigebiet über neun Schneekanonen, wobei die Anzahl nichts mit der Menge der Schneeproduktion zu tun habe, wie Reichl betont: „Wir sparen da inzwischen weit mehr als 25 Prozent an Energie ein im Vergleich zu früher.“ Auch dem beliebten Nachtskilauf stehe laut Reichl nichts im Wege. „Unser jährlicher Strombedarf für das Flutlicht entspricht dem von drei Haushalten“, meint Reichl. Zugute kommen der Skiarena Jauerling außerdem langfristige Verträge mit ihren Energieversorgern. Einzige Anpassung im kommenden Winter ist eine Preiserhöhung bei den Liftkarten. Erwachsene zahlen künftig einen Euro mehr, Kinder 50 Cent. Neu ist in der anstehenden Saison der Hüttenwirt. Mit Patrick Fürst übernimmt nach 14 Jahren unter der Leitung von Ludwig Biebl ein Haubenkoch die Gastronomie am Jauerling. Der Kremser war zuletzt als Caterer auf den DDSG-Ausflugsschiffen MS Wachau und Dürnstein tätig.

