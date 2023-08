Sommerspiele Melk: 2024 wartet Renaissance und Familie Borgias

15.500 Besucherinnen und Besucher konnten die Verantwortlichen der Wachaukultur Melk in diesem Jahr im Rahmen der Sommerspiele in der Wachauarena und bei den Sideevents begrüßen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Besucherplus von knapp 4.000 Besucherinnen und Besuchern – alleine das Sprechstück „Kassandra und die Frauen Trojas“ lockte um knapp 1.000 Kulturinteressierte mehr nach Melk.

Der künstlerische Leiter der Sommerspiele, Alexander Hauer, sieht darin einen spürbaren Aufwärtstrend der Kultur nach den schwierigen Coronajahren: „Ich bin sehr dankbar über diesen Zuspruch. Es zeigt, Kunst hat wieder Relevanz, ohne Publikum brauchst du nicht spielen.“

Die diesjährigen Sommerspiele waren aber auch für Hauer eine Premiere – erstmals führte er nicht Regie. Mit Regisseurin Christina Gegenbauer und Magda Woitzuck, die das diesjährige Sprechstück schrieb, ist Hauer happy. „Es hat sehr gut funktioniert und ich bin sehr froh, dass ich hier gute Entscheidungen getroffen habe. Eigentlich war geplant, dass ich im kommenden Jahr wieder Regie führe, es wird aber auch kommendes Jahr jemand anderer inszenieren“, gibt Hauer einen Ausblick auf 2024.

Dann geht es für die Sommerspiele ab Juni in die italienische Renaissance-Zeit – und damit wieder in den Süden. Im Schauspiel „Die Borgias – Spiel der Macht“ dreht sich alles um die berühmt berüchtigte Familie rund um Rodrigo Borgia (Papst Alexander VI) und seine Kinder. Einen Ausflug in die High Society macht die Musikrevue „Simply the Best – In der Schickeria“. Dabei wird es eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Schallaburg geben, die 2024 zur Renaissance-Ausstellung lädt. „Es sind spannende Themen für die Gegenwart. Es wird packend und thrillerlike. Zudem weniger depressiv, eher eine gewisse Süffigkeit mit Dekadenz und Prallheit“, meint Hauer.

Und was nimmt er aus dieser Saison mit für 2024? Einerseits, dass durch Sideevents wie Ismene und Vorträge im Stift ein „rundes Festival“ möglich wurde, andererseits aber auch, dass dem Publikum mehr zuzutrauen ist, als viele glauben. „Auch fordernde Stoffe wie Kassandra können breitenwirksam sein“, sagt Hauer.



Die Musikrevue „One Vision“ wusste beim Publikum überzeugen. Fotos: Matejschek Foto: Matejschek, DANIELA MATEJSCHEK