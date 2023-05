Schüler in der Oper

Zuletzt fand die Uraufführung von „Super-Zero, Baby“ in der Kammeroper in Wien statt. Was diese Opern-Performance so besonders macht, ist die Tatsache, dass sie von Jugendlichen unter der Leitung der österreichisch-kurdischen Künstlerin Scharmien Zandi selbstständig entwickelten. Das Motto des Projekts war es, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ein Statement zu Wert abzugeben, ihre künstlerischen Fähigkeiten im Bereich Musiktheater zu entfalten. Die Künstler legten ihren Fokus dabei inhaltlich auf den Umgang mit der Klimaveränderung. Eine der Hauptdarstellerinnen der Opern-Performance ist Victoria Ebner, eine Schülerin der HAK Ybbs, die die Rolle der Vation (konstruktiver Neid) verkörpert.

