Top-Events im Bezirk Melk.

Ballnacht in Tracht in Marbach

Das Team der Volkspartei Marbach an der Donau veranstaltet am Samstag, den 11. Jänner eine besondere Veranstaltung für Jung und Alt. „A Nocht in Trocht“ steht bereits zum neunten Male im Festsaal Marbach am Programm. Der Veranstaltungssaal wird dazu regelrecht in festlicher Tracht „verwandelt“. Beim Empfang gibt es für die Damen Schokotaler und für die Herren edle Tropfen. Die Gäste können sich über die Tanzmusik „Cabrio“ freuen. Auch heuer wird wieder ein Schätzspiel organisiert.

Arbeiterball in Leiben

Am Samstag, 11. Jänner veranstaltet die SPÖ Ortsorganisation Leiben den traditionellen Arbeiterball im Gasthaus Hochstöger in Leiben. Zu den musikalischen Klängen der Band "Up & Down" können Jung und Alt das Tanzbein schwingen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Hauptpreis bei der großen Tombola ist ein Flachbildfernseher.

Theater rund um Liebe und Politik

Das Landjugendtheater Petzenkirchen-Bergland bringt noch am Freitag, 10. und Samstag, 11. Jänner das Stück „Aufruhr am Gemeindeamt“. Gespielt wird jeweils um 19.30 Uhr auf der Bühne im Gasthaus Bärenwirt in Petzenkirchen. Ein Angriff auf die Lachmuskeln der Gäste ist sicher. Zum Inhalt: Was ist bloß los im Gemeindeamt? Es herrscht große Aufregung in Petzenkirchen, denn der Extremsportler und Sohn der Marktgemeinde, Dominik Kunze, wird von seiner Expedition zurückerwartet. Dominik hat im Alleingang und in einer Rekordzeit den Nordpol durchquert so scheint es zumindest. Zum Empfang hat sich auch der Österreichische Bundespräsident angekündigt, der mit seinen Personenschützern anreist. Die fleißigen Beamten tun alles, um die Sicherheit des Bundespräsidenten zu gewährleisten. Zunächst scheint alles in Ordnung, doch dann hält das Verbrechen Einzug in Petzenkirchen. Die Polizei ermittelt, die Presse forscht nach, der Bürgermeister kennt sich nicht mehr aus. Und welche Rolle spielt dieser dubiose Vittorio, der jedem Rock nachsteigt? Als dann auch noch der Dienstwagen des Bundespräsidenten verschwindet und der Bundespräsident gleich dazu, bricht das Chaos aus. Der Reinerlös geht an ein karitatives Projekt. Kartenvorverkauf in der Trafik Wenninger in Petzenkirchen.