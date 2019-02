Top-Events im Bezirk Melk.

Finstere Geschichten und geheimnisvolle Klaviermusik

Dienstag, 19. Februar, 19 Uhr im Kolomanisaal des Stifts Melk

Der ehemalige Stiftsgymnasiast Josef Hader und der begeisterte Klavierspieler und ehemaliger Stiftsprofessor Johannes Kammerer laden zu finsteren Geschichten und geheimnisvoller Klaviermusik. Der Erlös des Abends kommt dem Sozialprojekt KOSOVO zu Gute. Pater Karl Helmreich unterstützt seit Jahren dieses Projekt.

"Auch wenn der Kosovo kaum mehr in unseren Medien erwähnt wird, die Not ist für allzu viele Menschen geblieben. Die drückende Armut in Fushe Kosove ist in der fast 100%igen Arbeitslosigkeit begründet, von nahe 1000 Familien haben nur 35 Personen konstant Arbeit und diese ist gering bezahlt. Verschärft wird das Elend durch steigende Zahlen von rückkehrenden Minderheitenfamilien auf Grund der Abkommen der Regierung des Kosovo mit den Ländern der EU und der Schweiz. Viele haben durch die Flucht keine Dokumente und sind so rechtlos in ihrem Herkunftsland.", weiß Pater Karl zu berichten.

Finstere Geschichten - Josef Hader von Edgar Allan Poe bis H. C. Artmann

Geheimnisvolle Klaviermusik - Johannes Kammerer von Leoš Janáček und Jakob Kammerer

„Zukunft“ – Kabarett mit Thomas Maurer

Samstag, 23. Februar, 20 Uhr im Stadtsaal Mank

"Die Zukunft", wusste schon Karl Valentin, "ist auch nicht mehr, was sie mal war." Österreichische Innenpolitik, um sich greifender Populismus und Politiker-Schmähungen stehen bei Maurers neuem Programm eher am Rande. Dieses Mal interessieren ihn elektrische Bienen, selbst fahrende Autos und bedingungsloses Grundeinkommen. Mit Demut und großer Neugier, auch wehleidig über das, was er nicht mehr erleben wird, schaut Thomas Maurer nach vorne. In gewohnt schwarzhumoriger Manier und abgeklärtem, aber neugierigem Gestus, setzt sich Maurer in "Zukunft" mit den bahnbrechenden Neuerungen in Zusammenleben, Technik und Wissenschaft auseinander.

Ball der Musiker

Samstag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr in der Stadthalle Ybbs

Beim „Ball der Musiker“ am Samstag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr gibt es Tanzmusik vom Feinsten in der Stadthalle. Das Orchester „musica spontana“ spielt klassische Tanzmusik und die TZ Big Band Ybbs sorgt mit lateinamerikanischen Rhythmen für Stimmung am Parkett.

Vorverkaufskarten: Weinhandel Regina Bernhard (Ybbs) und auf www.oeticket.com

Blues Brunch des Jazzclub mit der Mojo Blues Band

Sonntag, 24. Februar, ab 10.30 Uhr in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt

Euch sollte man auf Rezept bekommen, bemerkte einst ein Mojo Fan nach einem Konzert und genau das könnte das Geheimnis um die seit 40 Jahren anhaltende Beliebtheit der MBB im In- und Ausland sein. Die Mischung aus handgemachter, ehrlicher Musik, aus dem Herzen kommend, gepaart mit einer gehörigen Prise Humor scheint eine organisch gewachsene Rezeptur mit Erfolgsgarantie zu sein.

Wenn auch nicht rigoros puristisch, so war die Musik der Mojo Blues Band dennoch seit jeher geprägt vom traditionellen Blues und ist schließlich Beweis für die Kraft und die Zeitlosigkeit dieser Musikform und dass sie keineswegs in den Abstellraum der Musikgeschichte gehört.

Die Musiker um Eric Trauner begleiten auch den Melker Jazzclub seit seiner Gründung. Grund genug, die Mojo Blues Band auch im Jahr nach dem 25-Jahre Jubiläum des Jazzclub Melk wieder einzuladen. Gemeinsam hat man große Momente erlebt - und groß soll es eben auch weitergehen.

www.mojobluesband.com

Erik Trauner - voc, guitars, harmonica

Siggi Fassl - voc guitars

Charlie Furthner - piano, voc

Herfried Knapp - bass

Didi Mattersberger - drums

Das Buffet von Sdraule verwöhnt an diesem Vormittag mit kulinarischen Schmankerln.

Tickets: T 02752/54060 / E office@wachaukulturmelk.at / www.wachaukulturmelk.at