Top-Events im Bezirk Melk.

Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg-Pielach

Samstag, 2. Februar, ab 21 Uhr im Feuerwehrhaus Spielberg-Pielach

Am Samstag, 2. Februar, findet der jährliche Maskenball der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg-Pielach statt. Heuer ist zum ersten Mal die Damenwettkampfgruppe der FF Spielberg-Pielach (im Bild) dabei. Diese freut sich schon darauf die Gäste ab 21 Uhr im Feuerwehrhaus begrüßen zu dürfen. In der Fahrzeughalle steigt die Party mit DJ Mike S. Im Kellergeschoss sorgt die Schlagerparty für tolle Stimmung. Die besten fünf Einzel- und Gruppenmasken werden ausgezeichnet. Der Reingewinn wird für die Beschaffung von Feuerwehrausrüstung verwendet.

Wildes Slowenien — Im Land der Braunbären

Dienstag, 29. Jänner, 19.30 Uhr im Babenbergerhof in Ybbs

Seit drei Jahren ist das Fotografen-Paar Christine Sonvilla und Marc Graf auf den Bär gekommen. Dabei reisen sie aber nicht ins ferne Kamtschatka oder Alaska, sondern hüpfen nur ein Stück weit in den Süden. 150 km Luftlinie von der Kärntner Grenze entfernt, findet sich nämlich eine der dichtesten Bärenpopulationen weltweit! Und das nicht in wilden, menschenleeren Gegenden, sondern mitten im dicht besiedelten Zentraleuropa. Im Süden Sloweniens stehen Bärenbegegnungen quasi auf der Tagesordnung und sorgen für erfrischend wenig Hysterie.

Das kleine Slowenien, unlängst von der UNESCO zum nachhaltigsten Land der Welt gewählt, birgt auch abgesehen von den Bären einen bemerkenswerten Schatz an Naturwundern. Beeindruckende Höhlenwelten, smaragdene Flüsse, verschwindende Seen und ursprüngliche Wälder zeichnen unseren südlichen Nachbarn aus. Davon und von der etwas anderen Art, mit großen Raubtieren zu leben, berichten Marc und Christine in ihrer spannenden Reportage. Sie geben Einblick in ihre eigenen hautnahen Bärenbegegnungen, zeigen spektakuläre, international ausgezeichnete Bilder, die unlängst auch im renommierten National Geographic Magazin Titelseite erschienen sind und machen Lust darauf, ein Land zu entdecken, das viele von uns möglichweise unterschätzen. Außerdem sind sie Wildlife Photographer of the Year 2018, ausgestellt im Natural History Museum London, die höchste Auszeichnung, die ein Naturfotograf erhalten kann!

8 Länder, 3 Kontinente auf Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen

Donnerstag, 31. Jänner, 19 Uhr im Manker Pfarrheim

Das Katholische Bildungswerk lädt am 31. Jänner zu einem Vortrag mit Reinhard Lassner ins Pfarrheim ein. Er ist seit 6 Jahren für „Ärzte ohne Grenzen“ im Einsatz. Seine Tätigkeit hat ihn in acht Länder auf auf Kontinente geführt. Reinhard Lassner wird die Organisation vorstellen und einen Einblick in die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse geben: von einer Handgranatenattacke über eine schwere Erkrankung bis hin zu vielen prägenden Erlebnissen mit der lokalen Bevölkerung. Auch seine Lieblingsfotos aus verschiedenen Teilen der Erde werden dabei gezeigt.

Eintritt: freiwillige Spenden zugunsten Ärzte ohne Grenzen