Frauenpreis: Die, die nie die Hoffnung aufgibt

Es gibt Momente, Situationen im Leben, die scheinen ausweglos. Hoffnungslos. Genau da setzt Andrea Staudenherz an. 2015 gründete sie den Verein „Hope for the Future“, der sich für eine selbstbestimmte Zukunft von Menschen – vor allem Frauen – einsetzt, die in den unterschiedlichsten Bereichen von Unterdrückung betroffen sind: etwa Menschenhandel, Bettelei, Arbeitsausbeutung oder Zwangsprostitution.

Für ihr Engagement wurde Staudenherz nun mit dem Frauenpreis der Soroptimistinnen des Soroptimist International Club Melk Colomania ausgezeichnet. Verliehen wurde ihr der Preis in der Vorwoche bei der Sommerspiele-Vorstellung des Clubs von „Kassandra“, dem diesjährigen Sprechstück. Bereits zum dritten Mal verliehen die Melker Soroptimistinnen den Frauenpreis. Im Vorjahr ging er an Elsa Schagerl, Gründerin des Vereins „Brücke nach Uganda“, das erste Mal an Magdalena Niklas . „Dieses Jahr geht er an Andrea Staudenherz – eine starke Frau, die eigene negative Erfahrungen ins Positive gekehrt hat und Frauen in schwierigen Lebensumständen bei einem Neuanfang unterstützt“, begründen die Soroptimistinnen ihre Wahl. Die eigenen Erfahrungenins Positive gekehrtDie eigenen negativen Erfahrungen: Staudenherz war früher Leistungssportlerin – eine Kämpferin also. Trotzdem schien sie den Kampf gegen ihre eigenen schlimmen Erfahrungen in der Kindheit zu verlieren. Sie rutscht ab, nimmt Drogen – doch die Kämpferin in ihr kommt zurück. Ein langer Weg zur Veränderung ihrer Lebenssituation beginnt. Dabei merkt sie, dass ihr als Österreicherin vieles leichter fällt als Frauen mit Migrationshintergrund, die in einer ähnlichen Situation wie sie sind. Staudenherz beginnt, sich bei einem Straßenteam zu engagieren – schließlich wächst ihr Wunsch, selbst aktiv zu werden und Frauen bei einem Neuanfang zu helfen. „Bei Frauen denkt man schnell an kochen und backen. Ich wollte von Anfang an, dass sie etwas erlernen, das sie auch wirtschaftlich verwerten können. So kam ich auf Nähkurse“, erzählt Staudenherz. Dazu bietet sie Deutschkurse an, hilft bei der Arbeitssuche und Weiterbildung.