Persenbeuger hilft in Afrika

Marc Poschenreither besucht derzeit noch die Abschlussklasse der HAK in Ybbs und bereitet sich gerade intensiv auf die bevorstehende Matura vor. Er möchte danach an der Wirtschaftsuniversität in Wien klassische Betriebswirtschaftslehre studieren. Davor soll aber noch der obligatorische Dienst am Vaterland absolviert werden. Für Poschenreither war klar − auf jeden Fall Zivildienst. Allerdings nicht bei den üblichen Stellen wie etwa dem Roten Kreuz. „Durch Zufall habe ich erfahren, dass Zivildienst auch im Ausland möglich ist“, erzählt der Schüler. Nach einigen Recherchen und Sondierungsgesprächen war rasch klar − Afrika soll es werden.

Poschenreither wird in dem vom römisch-katholischen Orden der Salvatorianer betriebenen Schul- und Gesundheitszentrum in Tansania dem dortigen Personal helfend zur Seite stehen. „Es ist zum einen schön, helfen zu können, und eine große Herausforderung, trotzdem steht die Abenteuerlust im Vordergrund“, ist der Gottsdorfer bereits voller Vorfreude. Im September wird Poschenreither Richtung Afrika abheben und ein Jahr vor Ort in der dortigen Schule und der Krankenstation tätig sein.

Lukas Korosec, zuständiger Prokurator für Mission und Soziales des Ordens, ist überzeugt mit Poschenreither den Richtigen gefunden zu haben. „Marc ist ein netter aufgeschlossener junger Mann. Für junge Menschen ist dies eine hervorragende Chance, berufliche Möglichkeiten auszuloten“, ist Korosec mit seiner Wahl zufrieden. Der Salvatorianer würde sich jedoch wünschen, dass mehr Zivildiener diese Angebote in Betracht ziehen würden.

Marc Poschenreither freut sich auf das Abenteuer. Foto: Privat

