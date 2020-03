Europa ist im Ausnahmezustand. Quarantänefälle, Geschäftsschließungen, Aufrufe zur Selbstisolation – so etwas hat die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht erlebt. Florian Krendl aus Melk schon. Er war in Wuhan, als der Coronavirus in China ausbrach.

„Covid-19 wurde dort erstmals Ende Dezember nachgewiesen. Rund drei Wochen später war die ganze Stadt und die Provinz Hubei abgeschottet“, erinnert sich Krendl zurück. In ganz China gab es von da an strenge Maßnahmen: Masken über den Gesichtern der Menschen, Desinfektionsmittel und Fiebertests an allen Ecken, Heimquarantäne, sämtliche öffentliche Einrichtungen und Geschäfte wurden geschlossen. In Österreich blickte man damals noch schockiert gen Osten. Jetzt ist das auch hier Realität.

„Europa hätte auf die Erfahrungsberichte aus China viel schneller reagieren müssen, war aber leider viel zu spät dran“, vergleicht Krendl. „Dabei hat es Italien am schlimmsten erwischt. Die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung sind jetzt absolut notwendig, da über das Virus noch viel zu wenig bekannt ist und es sich schnell verbreitet, was zur Überbelastung des Gesundheitssystems führen kann.“

An der Disziplin der chinesischen Bevölkerung solle man sich laut Krendl ein Beispiel nehmen. „In Chongqing, der größten Metropole der Welt mit rund 30 Millionen Einwohnern, wurden die Ausgangsgebote sofort von der Bevölkerung befolgt. Es liegt vollkommen in unserer Hand: Wenn wir alle Maßnahmen mittragen, können wir den Verlauf der Ansteckungskurve entscheidend mindern.“ Dabei appelliert er vor allem an junge Menschen, für die der Virus relativ harmlos ist. „Bitte bleibt zu Hause! Es wird dauern, bis die Maßnahmen greifen. Je rascher wir uns an diese halten, desto schneller ist der Spuk vorbei.“

Der Virus hat zuerst Asien und nun Europa lahmgelegt. „Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der die größten Herausforderungen global und auch gemeinsam bewältigt werden müssen. Wir müssen lernen, zivilgesellschaftlich aufzutreten, Egoismen fallen zu lassen und uns gegenseitig zu unterstützen“, betont Krendl.