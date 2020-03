Mit Schal vor dem Mund in Richtung Gang sechs – der ist nämlich in Corona-Zeiten besonders beliebt. Dort gibt es beim Melker Merkur-Markt Teigwaren, Reis und Konserven. Dass in der Bezirkshauptstadt ordentlich „gehamstert“ wird, ist beim Lokalaugenschein vergangenen Freitag zu sehen gewesen. Laufend karren die Mitarbeiter Nudelpackungen aus dem Lager ins Geschäft. Die Aufbackbrötchen sind an diesem Tag schon ausverkauft.

Ausverkauft sind auch die Milchprodukte bei Thomas Schusters Adeg-Markt in Texingtal. „Es ist extrem“, sagt Schuster. „Wir sind bei den Weihnachtsumsätzen.“ Im Vergleich zu einem normalen Freitag hat sich der Umsatz am vergangenen Freitag verdoppelt.

Von einer deutlichen Steigerung berichtet auch Eva Habegger in ihrem Nah&Frisch-Markt in Weiten. „Es hat am Freitagvormittag so richtig eingesetzt. Ich habe bemerkt, dass sehr viele Menschen von auswärts kommen, die in den großen Märkten nichts mehr bekommen.“

Die Ausnahmesituation stellt für die Lebensmittelgeschäfte eine Herausforderung auf zweifache Weise dar. Zum einen gilt es, bereits durch die Vorbestellungen vorzusorgen. „Zum Glück haben wir, weil wir auch bei vielen Events gefragt sind, ein großes Getränkelager. Das verwenden wir jetzt für die Lebensmittel“, erzählt Schuster, wie er bewusst bereits Anfang vergangener Woche aufstockte.

Zum anderen schlägt sich die Coronavirus-Krise auf die Mitarbeiter nieder: Mehr Kräfte werden gebraucht, obwohl die Menschen selbst beispielsweise durch die Kinderbetreuung eingespannt sind. So wird bei Nah&Frisch in Weiten weiterhin die Mittagspause eingehalten. Habegger: „Wir müssen auf unsere Mitarbeiter Acht geben.“ Bei Adeg-Schuster werden Sonderschichten geschoben. „Man muss in einer Krisensituation wissen, dass man auf ein gut funktionierendes Team mit super Mitarbeitern setzen kann.“

Auch Benzin und Diesel sind sehr gefragt

Die Lebensmittelgeschäfte sind dabei nicht die einzigen Betroffenen. Auch vor den Tankstellen haben sich bereits Schlangen gebildet. Beispielsweise bei Willibald Hahns BP-Tankstelle in Klein-Pöchlarn. „Es ist sehr viel los – sicher das Doppelte wie normal“, erzählt der Inhaber. Mit firmeneigenen Tankwägen, die täglich für Nachschub sorgen, wird der Ansturm bewältigt.