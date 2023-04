Dunkelstein-Region präsentiert sich erlebnisreich in Neidling

Die Region Dunkelsteinerwald trifft sich am Wochenende nach Ostern in Neidling. Bei der „Dunkelsteiner Erlebnisschau“ zeigen am Samstag, 15., und Sonntag, 16. April, auf dem Gelände der Firma Rosenbauer in Pultendorf Aussteller an 36 Ständen ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Gesundheit und Soziales, Freizeit, Tourismus und Wirtschaft. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt an regionalen Initiativen und Unternehmen der Region Dunkelsteinerwald mit den Gemeinden Dunkelsteinerwald, Schönbühel-Aggsbach, Karlstetten, Neidling, Hafnerbach, Haunoldstein und Bergern.

Programm mit Fachvorträgen und Frühschoppen

An beiden Tagen warten außerdem Fachvorträge und weitere spannende Programmpunkte. Unter anderem wird beim Fachinput der Wirtschaftskammer NÖ der Fachkräftemangel aufgegriffen. Eltern und Kinder können sich dabei am Samstag einen Überblick über die Lehrlingsbetriebe in der Region verschaffen und Berufsbilder kennenlernen. Dazu gibt es regionale Schmankerl, Grillspezialitäten, selbst gebraute Biere und süße Versuchungen.

Samstag, 15. April, 13 bis 18 Uhr

14 Uhr: Eröffnung

15 Uhr: „ICH – einmal anders“, Fachvortrag zu mentaler Gesundheit in Kooperation mit der Gesunden Gemeinde Neidling

16.30 Uhr Fachinput der Wirtschaftskammer NÖ „Welcher Lehrberuf passt zu mir/zu meinem Kind?"

Sonntag, 16. April, 8.15 bis 17 Uhr

8.15 Uhr Feldmesse und Frühschoppen mit dem Musikverein Kremnitztal

11 Uhr Fachvortrag „Klimafitte Gärten" von Natur im Garten

13.30 Uhr Fotopräsentation und Fachvortrag „Vorbereitet, wenn der Starkregen kommt?“ der KLAR!-Region Wachau-Dunkelsteinerwald-Jauerling

15 Uhr Verlosung Gewinnspiel

15.30 Uhr Workshop „Mit Kampfkunst mehr Wohlbefinden“ mit der Kampfkunstschule Melk

