Neue Schallaburg-Schau: Sattelt die Pferde!

Werbung

Sie glänzen golden – und wenn sie sprechen könnten, hätten sie viel zu erzählen. Die Schmuckstücke, zum Teil 1.300 Jahre alt, sind Zeitzeugen jener Epoche, als die Reiternomaden durch Europa zogen – und Peter Fritz‘ persönliches Highlight der diesjährigen Schallaburg-Schau.

„Diese wunderbaren Schätze sprechen mich direkt an, da wird diese Zeit richtig lebendig. Bei uns gibt’s dieses Jahr ganz viele Leihgaben aus Ungarn und Bulgarien zu sehen. Da sind viele Stücke dabei, die noch nie ausgestellt worden sind“, gibt der operative Geschäftsführer einen ersten Einblick in die Ausstellung „Reiternomaden in Europa“. Diesen Freitag wird die Schau feierlich eröffnet, von Samstag, 9. April, bis Anfang November ist sie zu sehen.

Ein „völlig neuer Blick“ auf die Hunnen und Awaren

„Das Besondere“, betont Fritz gegenüber der NÖN, „ist die gemeinsame Geschichte der Reiternomaden, die sich von Bulgarien über Ungarn bis nach Niederösterreich zieht.“ Denn die Reiternomaden waren viel mehr als brandschatzende Steppenvölker. Für die diesjährige Ausstellung wurde mit Experten aus verschiedenen Ländern zusammengearbeitet. „Es wird ein völlig neuer Blick auf die Hunnen und die Awaren geboten“, verspricht der operative Geschäftsführer und hofft auf viele, neugierige Besucher.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.