„Kind sein“ - Schallaburg-Ausstellung ist eröffnet

Mit den Worten „Jetzt geht's los“ eröffnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die diesjährige Ausstellung „Kind sein“ auf der Schallaburg. . Bis zum 5. November wird in zwölf Themenbereichen und 15 Räumen der Frage nach der Bedeutung der Kindheit nachgegangen - neue Blickwinkel inklusive. Gerichtet ist die Ausstellung nämlich auch an Erwachsene, die man einladen wolle, "die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen", wie Kurator Dominik Heher am Freitag im Rahmen der Eröffnung betonte. Heher betonte aber auch die Schwierigkeit des Themas: „Dinge, die leicht scheinen, sind oftmals die komplexesten. Noch kein Thema war für mich so kompliziert, wie ,Kind sein'„.

Von den kindlichen Entwicklungsstufen führt die Schau hin zu Fragen wie "Wie lange ist man eigentlich Kind?" oder "Ab wann fühlt man sich erwachsen?". In einem Gesprächslabor mit dem Titel "Jetzt verstehen wir uns!" wird beleuchtet, was es zum besseren Gelingen einer generationsübergreifenden Kommunikation braucht. Die ersten Eindrücke der Schau zeigen, dass der Wunsch des Kurators und der Schallaburg-Verantwortlichen wohl voll aufgehen wird: Die Schallaburg präsentiert in diesem Jahr - wieder einmal - eine abwechslungsreiche Ausstellung für die gesamte Familie. „ Ich sehe die Schallaburg als Bühne für Dinge, die uns im Alltag betreffen. Wir wollen Themen berühren und greifbar machen und Dinge von der Vergangenheit in die Gegenwart führen“, erzählt Schallaburg-Verantwortlicher Peter Fritz.

Das Team der Schallaburg habe es sich zur Aufgabe gemacht, "mit unserem Tun zum Dialog und zum Austausch anzuregen", betont Fritz. Damit werde der Austragungsort auch "zur Bühne für Themen, die jeden von uns betreffen" - dazu zählt naturgemäß die Kindheit.

Es gibt aber noch mehr: So diskutieren Fragen und Herausforderungen rund um das Heranwachsen im Heute Expertinnen und Experten in der Reihe "Arkadenhof-Gespräche". Hörbare Infos und Anregungen zur Ausstellung bietet der Podcast "SchallaCast". Als historisches Abenteuer rund um die Geschichte der Schallaburg konzipiert ist der Escape Room mit dem Titel "Unter Verdacht! - Die Akten Losenstein".

Und man was verbindet eigentlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre Kindheit? „Bei mir ist die Erinnerung bunt. Ich habe drei Geschwister mit denen ich mir ein Zimmer teilte. Es war spannend und wir hielten zusammen, natürlich gab es da auch mal Streit. Kindheit ist für mich aber auch Vierteltelefon, Kaufmannsladen und Matador“, schmunzelt die Landeshauptfrau.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.