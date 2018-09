Zwei junge Männer, über 33.000 Kilometer, eine Mission: Sebastian Höller und Sebastian Maier planen eine Forschungsexpedition von Melk über Wien nach Shanghai. Dass sie sich im Dienst der Wissenschaft auf den Weg machen, hätten die beiden anfangs aber nicht gedacht.

In der „grünen Mamba“ geht‘s durch Eurasien. Im April 2019 starten die Abenteurer ihre Forschungsexpedition entlang der neuen Seidenstraße. Ihre Erlebnisse halten sie auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken fest. | Denise Schweiger

„Die Idee hatte ich, als ich vor zwei Jahren mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs war“, erinnert sich Höller zurück. Der 26-Jährige aus Artstetten-Pöbring reist gerne. Diese Leidenschaft teilt er mit Maier – prompt entschied sich der 27-Jährige aus der Gemeinde Dunkelsteinerwald, sich seinem Freund anzuschließen. Bei den weiteren Planungen entschlossen sich die beiden dazu, ihre Expedition mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und zwar nicht in Form eines einfachen Reise-Blogs.

„Wir wollen mehr als eine gute Zeit und schöne Urlaubsfotos. Es geht uns darum, die Länder wirklich kennenzulernen und diese Eindrücke zu vermitteln“, erläutert Höller die Hintergrundidee zu „Austria goes Silk Road“, dem Titel ihres Forschungsprojektes.

Ihre Route ist die neue Seidenstraße: Eines der größten und ambitioniertesten Wirtschaftsprojekte, das weltweit umgesetzt wird. „One Belt, One Road“ ist der offizielle Name der Verbindung von über 70 Staaten in Asien, Afrika und Europa. Diesen Wirtschaftskorridor wollen Höller und Maier erkunden. Straßen, Brücken, Schienen, Häfen und Pipelines zwischen London, Moskau und Istanbul, vorbei an Bishkek und Kalkutta nach Shanghai.

„Wir werden die Infrastruktur erforschen und den Austausch zwischen Europa und Asien fördern“, hält Maier fest. Das alles geschieht übrigens mit der „grünen Mamba“: Die Route legen die beiden Abenteurer nämlich in einem Kleinbus zurück.

Im April 2019 wollen Höller und Maier aufbrechen. Bis dahin gibt es noch einiges zu erledigen, wie der Pressesprecher und Marketing-Verantwortliche des Projekts, Florian Krendl aus Kilb, informiert: „Wir sind voller Tatendrang und Energie. Und ein ausgewogenes Team, jeder bringt seine Stärken in dieses Projekt ein.“