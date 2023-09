Ausweitung Wopfinger

eröffnet neues Werk in Bergland

Beim Zerschneiden des Bandes: Michael Winkler, Bürgermeister. Walter Wieseneder ), Eigentümer & und Geschäftsführer Baumit Beteiligungen GmbH Robert Schmid , Abgeordneter zum Nationalrat Georg Strasser, kaufmännischer Geschäftsführer Wopfinger Transportbeton Wolfgang Moser, technischer Geschäftsführer Wopfinger Transportbeton Franz Denk. Foto: Babinger

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Wopfinger Transportbetonwerk wurde am neuen Standort in Bergland eröffnet.