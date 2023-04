Präsentation „Gestalte mit“

Im Foyer des Gemeindeamtes Raxendorf kann am Sonntag, 23. April, in der Zeit von neun bis elf Uhr die Auswertung der „Gestalte mit“ besichtigt werden. In den vergangenen Monaten wurden sämtliche Ideenvorschläge gesammelt und konnten in vier Themenbereiche gegliedert werden. Diese werden an diesem Tage auf Schautafeln anschaulich präsentiert. „Wer an einer vorgestellten Initiative Gefallen findet, kann sein Engagement an dieser Stelle kundtun, damit wir im Anschluss die Idee mit den Interessierten zusammenbringen und so aus einer ursprünglich kleinen Idee eine tolle Sache mit Mehrwert entstehen lassen können“, betont ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger. Und weiter: „Da Engagement von Freiwilligen ein unverzichtbares und bereicherndes Gut jeder Gemeinschaft ist, wird unter allen Engagierten der Projektwerkstatt ein Klima-Ticket im Wert von 1.095 Euro verlost.“ Zum selben Zeitpunkt (Schmetterlingssonntag) findet vor dem Gemeindeamt (von neun bis elf Uhr) der erste Pflanzentauschmarkt statt.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.