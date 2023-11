Melker Integrationsarbeit mit Sonderpreis geehrt

Lerntreffs für Kinder, Muttersprachenunterricht, Deutschkurse, persönliche Beratungen oder das Kommunikationscafé: Die Tätigkeitsfelder des Vereins „Begegnung Heute in Melk“ sind – seit 2009 – vielfältig. Für diese umfassende Integrationsarbeit wurde der Verein nun vor den Vorhang geholt – und zwar auf international beachteter Bühne. Vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten wurde dem Melker Verein der „Intercultural Achievement Award 2023“ in der Kategorie „Sonderpreis Integration“ verliehen.

„Die Auszeichnung ehrt uns sehr und treibt uns an, weiterhin für geflohene Menschen einzutreten und den sozialen und interkulturellen Austausch zu fördern. Darüber hinaus sind die internationalen Siegerprojekte aus anderen Ländern, die wir im Rahmen des Awards kennenlernen durften, eine wahre Inspiration“, sagte Elisabeth Gizicki-Merkinger, die im Namen des Vereins den Preis entgegennahm. Aus weltweit knapp 400 Einreichungen wurden die Auszeichnungen verliehen.

Das schon erwähnte Kommunikationscafé findet jeden Montag zwischen 18 und 19.30 Uhr statt – neuerdings im „Bleib Aktiv“- Tageszentrum in der Melker Nibelungenlände. Kurse des Vereins finden indes nach wie vor im Kinder- und Bildungszentrum (KiBiZ) statt: In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde kann der Verein einen Raum dort weiterhin kostenlos nutzen. Sollte es einen Eigenbedarf an der Räumlichkeit geben, werde die Stadtgemeinde „natürlich bei der Ersatzsuche behilflich sein“, heißt es auf NÖN-Anfrage. „Der Verein leistet eine enorme Arbeit in der Integration vieler Menschen die bei uns leben. Durch die verschiedensten Angebote wird unsere Gesellschaft gestärkt“, betont ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl.