Sechs Auszeichnungen für das Café Maria Theresia, Maria Taferl

Inhaber: Gerald Braun

Die Sorten „Mostviertler Birne“ , „Industrieviertler Powerbeeren“ und „Weinviertler Weinstein“ ergatterten jeweils in der Kategorie „Eisspezialitäten“ den ersten Platz. „Marille“ und „Waldviertler Granit“ erfuhren ebenso „Goldstatus“ – und zwar in der Kategorie „Milchspeiseeis“. In der selben Kategorie erreichte die Sorte „Caramellino“ den dritten Platz.

Drei Auszeichnungen für Bio

Hansinger, Kilb

Inhaber: Günter Hansinger

Den ersten Platz in der Kategorie „Speiseeis auf Basis fermentierter Milcherzeugnisse“ sicherte sich Hansinger mit „Joghurt-Heidelbeer“ . „Zitrone Minze“ erreichte den dritten Platz in der Kategorie „Eisspezialitäten“, auf den zweiten Platz in der Kategorie „Milchspeiseeis“ schaffte es „Nougat“ .

Falstaff sucht den beliebtesten Eissalon Niederösterreichs!

Als einziger Eissalon aus dem Bezirk geht das Café Maria Theresia im Falstaff-Voting um den landesweiten Titel ins Rennen. Die Online-Abstimmung läuft noch bis Montag, 12. Juli. Nähere Infos und das Voting: www.falstaff.at