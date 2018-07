„Unser BILLA Herz“ 2018: Pöggstaller gehen ins Rennen.

BILLA nimmt seine soziale Verantwortung wahr und widmet sich seit Jahren intensiv Maßnahmen rund um soziales Engagement sowie Umweltschutz. Dabei kann der Nahversorger alljährlich auf die tatkräftige Unterstützung seiner Mitarbeiter zählen – jeder kann sich sozial oder nachhaltig engagieren und selbst entscheiden, wo die Unterstützung am wertvollsten ist.

Um sich für das Engagement zu bedanken und sie weiter darin zu bestärken, vergibt BILLA heuer bereits zum sechsten Mal den ‚Unser BILLA Herz‘-Award an seine Mitarbeiter. Mit dabei ist 2018 auch die BILLA Filiale in Würnsdorf (Pöggstall) unter der Leitung von BILLA Marktmanagerin Isabella Hörth: Das BILLA Team hat sich dazu entschlossen, mit dem Österreichischen Roten Kreuz zusammenzuarbeiten und die Hilfsorganisation beim heurigen Landesjugendlager in Pöggstall durch Lebensmittelspenden zu unterstützen.

Kostenlose Snacks und Erfrischungen bei der „BILLA Station“

Im Rahmen des Landesjugendlagers des Österreichischen Roten Kreuzes, das von 11. Juli bis 15. Juli am Gelände des Veranstaltungszentrums Pöggstall stattfand, haben die BILLA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatkräftig kulinarische Stärkungen und kühle Getränke an die Kinder und Jugendlichen verteilt. Frische Speckstangerl aus dem Backshop der örtlichen BILLA Filiale, erfrischendes Eis, das BILLA FRESHY „Wasser mit Mehr“ – in der BILLA Filiale zubereitetes Wasser mit frischen Früchten und Gemüse – und Obst sorgten für dankbare Gesichter bei sommerlichen Temperaturen.

Kinder und Jugendliche in „Kraft der Menschlichkeit“ bestärken

BILLA Regionalmanagerin Martina Dürrer, die das Projekt ins Leben gerufen hat, findet es großartig, dass sich Kinder und Jugendliche in Zeiten von Social Media und virtuellen Welten auch weiterhin das ganze Jahr über in Hilfsorganisationen wie dem Österreichischen Roten Kreuz engagieren. „Es ist wichtig, dass gesellschaftlicher Einsatz und individuelle Hilfe auch in den jüngeren Generationen erhalten bleiben. Wenn man sich gegenseitig mit seinen verfügbaren Ressourcen unterstützt, kann man auf einfache Weise füreinander Verantwortung übernehmen. Das wollten wir auch mit dieser Aktion im Rahmen des ‚Unser BILLA Herz“-Awards“, erklärt die BILLA Regionalmanagerin begeistert und ergänzt: „Die Kraft der Menschlichkeit – die offensive Kraft des Roten Kreuzes‘ sollte niemals an Aktualität verlieren.“

Vielfältiges Engagement und gemeinschaftliches Miteinander

„Als 360° Versorger für unzählige Gemeinden Österreichs ist uns unsere Verantwortung für wachsende und gesunde Regionen besonders bewusst. Umso mehr freut es uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit ihrem persönlichen Engagement einen Beitrag für ein gemeinschaftliches Miteinander leisten wollen. Mit dem ‚Unser BILLA Herz‘-Award stellen wir diesen persönlichen Einsatz vor den Vorhang und zeichnen ihn aus“, erläutert BILLA Vorstandssprecher Robert Nagele die Wichtigkeit des Awards.

Das Voting zum ‚Unser BILLA Herz‘-Award

Die aus den BILLA Vertriebsmanagerinnen und -managern bestehende Jury kürt pro Region einen Gewinner. Die Belohnung für den Publikumspreis ist ein Scheck über 1.000 Euro, der vom Gewinnerteam wieder für karitative Zwecke verwendet wird.