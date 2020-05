Wer dieser Tage in das Melker Krankenhaus hinein möchte, muss sich einer strengen Kontrolle samt Fiebermessung unterziehen. Ist die Körpertemperatur unter 37,5 Grad, darf man ins Innere des Corona-Schwerpunkt-Spitals. Auf den Weg in den dritten Stock steigt eine schwangere Frau in den Lift zu. Auch ihr Ziel ist die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe.

Die maskierte Dame mit Babybauch verschwindet in den Gängen. „Sie sind alle sehr diszipliniert“, erzählt Leopold Wanderer, Abteilungsleiter der Melker Geburtshilfe. „Die schwangeren Frauen tragen alle Masken. Sie kommen alleine zu den Kontrollterminen.“

Die Coronakrise trifft werdende Mütter hart. Sie zählen zur Risikogruppe, Vorbereitungskurse und Hebammentermine fielen aufgrund der Schutzmaßnahmen aus. Die Geburten laufen laut Wanderer im Großen und Ganzen wie auch vor Corona ab. „Die Hebammen und Ärzte tragen lediglich Schutzausrüstung. Vor oder nach der Geburt wird Fieber gemessen“, erläutert er. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März sind 110 Babys in Melk auf die Welt gekommen. „2018 hatten wir in diesem Zeitraum 119 Geburten, im Vorjahr waren es 109“, gibt Wanderer Einblick in die Statistik.

Lockerung: Väter dürfen ins Familienzimmer

Seit dem Muttertag gibt es eine Lockerung, was die Zeit nach der Entbindung betrifft. Väter dürfen ab sofort nicht nur im Kreißsaal mit dabei sein, sondern auch wieder den Familienzimmern aufgenommen werden. „Bislang war es so, dass sie nur ein paar Stunden nach der Geburt bleiben durften“, informiert der Abteilungsleiter. Eine junge Familie gleich nach der Entbindung für Tage trennen – klingt nach einer herzzerreißenden Vorstellung, hatte allerdings positive Auswirkungen.

„Das Besuchsverbot sorgte dafür, dass die Frauen und die Kinder schneller zur Ruhe kamen, als sonst. Sie wurden schneller wieder fit, die Aufenthaltsdauer nach der Entbindung hat sich auch verkürzt“, berichtet Wanderer. Der Abteilungsleiter ist stolz auf sein Team auf der Gynäkologie. „Wir sind zwar ein Corona-Krankenhaus, aber der Betrieb auf der Geburtenstation funktioniert auch während einer Pandemie ausgezeichnet“, betont er. Es gab keinen einzigen Coronafall auf der Abteilung – weder im Personal, noch bei den über hundert Patientinnen.

Viel wird – vor allem im Internet – über einen coronabedingten Babyboom spekuliert. Die NÖN fragte den Experten: Kommen Anfang 2021 die prophezeiten „Corona-Babys“? „Das kann man nicht vorhersagen, historisch bedingt gibt es nach Krisen aber immer einen gewissen Boom“, meint Wanderer. „Uns wäre auf jeden Fall eine Erhöhung der Geburtenrate lieber als die der Scheidungsrate!“