Sommerstart: Ist das Melker Wachaubad zu teuer?

Ist der Eintritt ins Wachaubad zu teuer? Diese Frage wird aktuell auf Facebook diskutiert. Geht es nach vielen Nutzerinnen und Nutzern ist die Antwort eindeutig ja. Grund für die Diskussion ist eine geringfügige Preiserhöhung für die aktuelle Saison von 50 Cent auf 6,40 Euro bei der Tageskarte, die Saisonkarte kostet in diesem Jahr 98,50 (+ acht Euro). Deutlich zu viel, wie sich auch manche NÖN-Leserinnen und Leser beschweren und einen Vergleich mit den umliegenden Freibädern ziehen. So kostet in Krems die Tageskarte 5,30 Euro, die Saisonkarte 62 Euro. Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten ist der Eintritt billiger: Für eine Tageskarte sind 5,60 Euro, für eine Saisonkarte, es gibt hier drei Versionen, 45, 76 oder 95 Euro zu bezahlen. Deutlich billiger gibt’s den Badespaß aber auch im Bezirk.

In Pöchlarn zahlt man für eine Tageskarte 3,80 Euro, für eine Saisonkarte 43 Euro. In Neumarkt ist Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP) überhaupt einen anderen Weg gegangen. Für das Jahr 2022 wurden für die Badeanlage die Preise sogar gesenkt. „Freizeit soll auch noch leistbar sein – in diesen Zeiten, wo alles teurer wird“, schreibt Jäger auf seiner Facebook-Seite. So kostet der Tageseintritt fünf Euro, die Saisonkarte 40 Euro.

Und warum ist im Melker Wachaubad der Eintritt so teuer? „Nach dem Aussetzen der inflationären Erhöhung in der letzten Saison mussten wir auch aufgrund der steigenden Betriebskosten aber auch der neuen Investitionen in die Infrastruktur in der heurigen Saison die Preise anheben. Als Erhalter des Wachaubads müssen wir darauf achten, dass wir wirtschaftlich denken“, erklärt der zuständige Stadtrat Anton Linsberger (ÖVP).

Personalmangel im Freibad in Artstetten-Pöbring

Auch in Weiten bleiben die Preise unverändert, wie Amtsleiterin Regina Steininger auf NÖN-Anfrage betont. Der Start in die neue Badesaison erfolgt am Samstag, 11. Juni. Bezüglich der Betreuung hat man nach längerer intensiver Suche nunmehr eine Lösung gefunden. Steininger: „Die Marktgemeinde betreibt das Buffet selbst, dazu wurde eine Kraft angestellt, und das Stammpersonal wird aushelfen.“

Im Freibad in Artstetten-Pöbring bleiben zwar die Preise gleich, allerdings gibt’s Fragezeichen bei den Öffnungszeiten. „Leider konnte bis dato noch niemand für das Badbuffet und die Badeaufsicht gefunden werden“, sagt ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer. Der Sommerbetrieb ab Juni wird daher immer unsicherer. „Vielleicht findet sich noch jemand. Auf alle Fälle wird das Bad im Juli und August geöffnet sein. Da sind wir hier auf der Suche nach Ferialpraktikanten“, berichtet Höfer.

Zentral in sonniger, geschützter Lage befindet sich der idyllische Naturbadeteich in Raxendorf. Die Badeteichanlage ist täglich – bei freiem Eintritt – geöffnet.

