Ein beliebter Treffpunkt für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter ist der Badeteich in Gottsdorf. Da die Sonne im Mai und Juni ausblieb, befürchteten die Verantwortlichen schon eine schlechte Saison. Spätestens Mitte Juni waren ihre Sorgen verschwunden: Viele Tage mit 30 Grad und darüber, vor allem am Wochenende, machten die verregneten Wochen mehr als wett und ließen die Kassen klingeln. Die Gemeinde als Betreiber spricht von der besten Saison in den vergangenen fünf Jahren. Auch der neue Betreiber des Buffets, Marko Savic, der in Gottsdorf seine erste Saison erlebte, ist durchwegs zufrieden.

„Durch technische Probleme konnte die Gesamtbesucherzahl nicht genau ermittelt werden, aber wir konnten rund 6.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen“, erklärt Savic.

Für die kommende Saison plant die Gemeinde eine Erweiterung der Einstellfächer, in denen Saisonkartenbesitzer ihre Badeliegen, Luftmatratzen und ähnliches deponieren können. Ebenso ist eine Beschattung des Buffetbereichs sowie die Installation einer Photovoltaikanlage angedacht. „Das hängt allerdings vom Budget 2024 ab, eine Erhöhung der Eintrittspreise ist jedenfalls nicht geplant“, erörtert SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb.

Auch wenn immer mehr Haushalte den Luxus eines eigenen Pools genießen, erfreuen sich trotzdem viele Besucherinnen und Besucher über den Naturbadeteich in Neumarkt.Auseen Blindenmarkt: Besucherzahl verdoppelt „Wir haben eine Reihe von Stammgästen, die das Ambiente unserer Anlage schätzen und unseren See nutzen“, erklärt Neumarkts Vizebürgermeisterin Gerlinde Aigner (ÖVP). Wetterbedingt hatte das Freizeitzentrum heuer erst ab Juni geöffnet. Der Sommer bot dann doch heiße Tage zum Baden. Die Besucherzahlen sind heuer auf einem ähnlichen Niveau wie im vorigen Jahr. Besonders der August war in dieser Badesaison stark besucht.

Stark besucht, das waren auch die Auseen Blindenmarkt. „Die Auslastung war enorm und übertraf die Erwartungen“, erzählt Franz Berger, einer der Kassiere. Aufgrund der weitläufigen, parkähnlichen Anlage standen den Gästen – trotz der vermehrten Nutzung des Freizeitgebietes – ausreichend Liegeflächen zur Verfügung. Dass man einen intensiven Besucheranstieg bei den Tageskarten aller Altersgruppen verzeichnet habe, zeige, dass die Auseen offensichtlich gerne als alternatives Urlaubsziel genutzt würden.

Der Tageskartenverkauf hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.380 auf 8.939 Karten verdoppelt. Absoluter Besuchsrekordhalter war dabei der Sonntag, 23. Juli. Allerlei Angebote begeistern die Gäste.