„Ausnahmesaison!“: So ziehen die Bad-Betreiber im Bezirk Melk Bilanz

Meteorologisch gesehen hat mit dem September zwar schon der Herbst begonnen, doch der zeigt sich in seinen ersten Tagen noch von seiner sonnigen Seite. Im Melker Wachaubad geht man deshalb auch in die Verlängerung der Badesaison: Die Anlage hat noch bis Sonntag, 10. September, zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet.

Positive Bilanz zieht man indes im Stadtbad Pöchlarn. Im Vergleich zu den Vorjahren hätten mehr Leute das Bad besucht. „Die Saison war super, wir haben mehr Saisonkarten verkauft. Das liegt daran, dass wir mit dem Preis sehr günstig sind“, freut sich Nihad Hasic. Nicht nur die Pöchlarnerinnen und Pöchlarner würden die Anlage aufsuchen, sondern auch viele Gäste aus Obergrafendorf, Ybbs oder Melk. Laut dem zuständigen FPÖ-Stadtrat Andreas Willatschek haben „mehr als 10.200 Personen“ das Stadtbad besucht: „Daran sieht man, wie toll das Angebot angenommen wird!“

Ein Sorgenkind gibt's allerdings schon, wie Hasic erläutert: Die Nachfrage nach dem Buffetbetrieb sei „kontinuierlich zurückgegangen.“ „Die Leute nehmen sich aufgrund der Teuerungen alles selbst mit. Wir müssen hier überlegen, ob sich das für die Zukunft noch auszahlt und ob wir es behalten“, bedauert er. Und apropos Zukunft: „Die Gemeinde hat wieder Pläne für Erneuerungen, aber da gibt es aber noch keine Details“, erzählt Hasic. „Wir haben heuer schon viel neu gemacht, etwa den Spiel- oder Volleyballplatz.“ Zur Erinnerung: Die groß angelegte Sanierung unter dem Motto „Stadtbad neu“ wurde trotz angelaufener Planung in der Vergangenheit auf die lange Bank geschoben. Zu Beginn der diesjährigen Badesaison stellte Willatschek in Aussicht, dass „der gesamte Gemeinderat bemüht ist, bis Ende des Jahres eine Lösung zu präsentieren.“ Das sei auch nach wie vor der Plan, betont der FPÖ-Stadtrat auf NÖN-Anfrage. Nähere Infos könne er aktuell aber noch nicht geben.

„Zuzug von Jungfamilien wirkt sich auf Besucherzahl aus“

Von heißen Plänen in Pöchlarn zurück zur sommerlichen Hitze: Die bescherte der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring nämlich eine tolle Badesaison im örtlichen Freibad. Das „überdurchschnittliche Jahr“ sei aber auch den „engagierten jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken“, bedankt sich ÖVP-Bürgermeister Karl Höfer bei den diesjährigen Ferialpraktikanten für ihren Einsatz am Beckenrand. Ein Renner, der für einen großen Zuwachs sorgte, sei die Mutter/Vater/Kind-Saisonkarte, bei der die Kinder gratis ins Bad gehen konnten. Heiß begehrt an der Theke des Bad-Buffets war das angebotene Eis zur Abkühlung der erhitzten Badegäste. „Eine Ausnahmesaison“, bilanziert ein hocherfreuter Ortschef. Nunmehr erfolgt noch eine Abschlussbesprechung. Dass die Gemeinde die Anlage weiterhin selbst betreibt, ist laut Höfer jedenfalls geplant. Auf eines sei er besonders stolz: „Der Zuzug von Jungfamilien mit Kindern in unsere Gemeinde wirkt sich auch auf die Besucherzahl aus.“

Der Renner im Artstettner Freibad: die Mutter/Vater/Kind-Saisonkarte. Foto: Friedrich Reiner

Sehr zufrieden ob der Badesaison 2023 zeigt sich auch Weitens Amtsleiterin Regina Steininger. Es gab viele Sonnentage, nur einige Tage war das Weitener Freibad wegen schlechter Witterung geschlossen. Als Highlight sieht sie die Aufnahme von Sabine Fuchs an: Die ehemalige Gastwirtin schaukelte den Betrieb sehr gut, das Bad-Buffet sei bestens gelaufen.

Das Freibad Weiten ist nicht nur bei den Badenixen im Ort beliebt. Foto: Friedrich Reiner

Die Besucherzahlen von 2022 und 2023 halten sich in Weiten etwa die Waage. „Eines ist verstärkt zu beobachten: Es gibt immer mehr Gäste aus der Region als aus der Gemeinde selbst. Sehr viele Badbesucher, vor allem Erwachsene, nützen die Möglichkeit für eine Saisonkarte“, gibt Steininger Einblick. Für das kommende Jahr seien im Weitener Freibad keine größeren Anschaffungen geplant, nur notwendige Wartungsarbeiten werden durchgeführt. „Dafür sorgen unsere bestens motivierten Mitarbeiter des Bauhofes. Sie sind es auch, die die Wasserqualität genau beobachten. Es gab keine Beanstandungen“, informiert Steininger abschließend.

Im Marbacher Nibelungenbad ist man mit der zu Ende gehenden Saison ebenso durchaus zufrieden. Die Einnahmen haben wieder das Niveau von 2018 erreicht. Für das kommende Jahr seien Investitionen geplant, vor allem die Vorwärmanlage soll verbessert werden.