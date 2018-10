Mitte Dezember schließt die ÖBB den Ticketschalter am Bahnhof Melk. Der Grund dafür seien laut ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif Ergebnisse aus wirtschaftlichen Betrachtungen der einzelnen ÖBB-Standorte. „Als Unternehmen sind wir verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln, daher wird es hier zu einer Anpassung kommen“, erläutert Seif.

Anstelle des Ticketschalters wird mit Ende Jänner ein Bahnhofsgreißler mit dem Namen „Nah&Frisch punkt“ eröffnen. Darin wird es eine Auswahl an belegten Backwaren sowie eine kalte und heiße Theke mit frischen Snacks zum Mitnehmen geben. Daneben sind auch eine Kaffeetheke und eine kleine Auswahl an Lebensmitteln Bestandteile des Bahnhofsgreißlers.

Sieben Tage die Woche geöffnet

Mit der Eröffnung des Geschäfts gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Seif: „Die Mitarbeiter werden auf die ÖBB-Produkte eingeschult und sich damit auch auskennen.“ Der Greißler hat sieben Tage die Woche geöffnet und bietet damit auch ein neues Nahversorgungsangebot. Ob ein derartiges Angebot auch an den Bahnhöfen in Loosdorf, Pöchlarn oder Ybbs eingeführt wird, prüft die ÖBB derzeit.

In der mehr als einmonatigen Umstellungszeit ist der Kauf am Melker Bahnhof nur mittels Ticketautomaten möglich. Die ÖBB verspricht, dass in der ersten Zeit Promotoren vor Ort sein werden, die den Fahrgästen bei der Umstellung helfen. Sollte es dennoch, gerade bei älteren Bahnkunden, zu Problemen kommen, steht diesen auch ein „Telefonjoker“ zur Verfügung. Dieser führt den Kunden per Telefon durch den gewünschten Kaufvorgang.

Neben dem Aus für den Ticketschalter ist auch das Ende der Schließfächer am Bahnhof besiegelt. Diese haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht. „Mittlerweile gibt es keine Ersatzteile für die Schließfächer mehr“, betont Seif auch, dass die Schließfächer „so gut wie nie“ genützt werden.