Die Park&Ride-Anlage am Pöchlarner Bahnhof – für viele Pendler im Bezirk ein leidiges Thema. Denn Parkplätze sind dort Mangelware, vor allem in der Schulzeit.

Den Pendler-Ärger wollen Stadtpolitik und ÖBB gemeinsam stoppen, an einer Lösung wird schon seit längerer Zeit getüftelt. Eine Erweiterung steht schon seit dem Vorjahr im Raum. 125 Stellplätze mehr waren vonseiten der ÖBB angedacht. Nur wo, ist die Frage: Verbreitern kann sich die Fläche der Park&Ride-Anlage nicht. „Wenn, dann geht das nur nach oben“, denkt VP-Stadtchef Franz Heisler laut über eine Aufstockung nach.

Die könnte laut ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif Realität werden. Im Frühjahr 2018 gab es ein erstes Gespräch zwischen dem Unternehmen und der Stadt. „Aufgrund der hohen Auslastung ist eine Erweiterung notwendig. Da keine Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen, muss mit der Gemeinde über den Bau einer eingeschossigen Überplattung gesprochen werden“, verweist Seif auf weitere Termine mit der Stadt.

Auch Bike&Ride-Anlage soll erweitert werden

VP-Stadtchef Franz Heisler unterstützt die Idee: „Natürlich gibt es Zeiten, wie in den Ferien, in denen es dort nicht so staut. Generell würde eine Vergrößerung aber auf alle Fälle Sinn machen.“

Übrigens soll auch die Bike&Ride-Anlage erweitert werden. Derzeit sind etwa 30 weitere Radabstellplätze am Bahnhof im Gespräch.