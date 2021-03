Schon lange verfolgt man in der Nibelungenstadt die Idee, die Musikschule, das Musikheim der Stadtkapelle und eine Veranstaltungshalle unter ein Dach zu bringen.

Im Vorjahr startete dafür ein europaweiter Architektenwettbewerb, ein eigener Arbeitskreis der Stadterneuerung, ein Bürgerbeteiligungsprojekt, behandelte das Thema rund um das künftige Kulturhaus. Entstehen soll der Komplex gegenüber der Öko-Mittelschule – nun steht auch fest, wie dieser aussehen soll.

Beim zweistufigen Architektenwettbewerb hatte das Wiener Büro Klammer Zeleny Architekten die Nase vorne. 31 Bewerber nahmen an dem Prozess teil. Der von der Jury zum Sieger auserkorene Entwurf sieht einen Stahlbeton-Fertigteilbau samt Dachgarten und Atrium vor. So weit der Plan – ob oder wann sich dieser aber auch in die Tat umsetzen lässt, ist aktuell noch offen. „Fakt ist, dass wir was tun wollen“, stellt ÖVP-Kulturstadträtin Barbara Kainz klar. Die Priorisierung, welche Projekte in Angriff genommen werden, wurde in der Stadtgemeinde noch nicht vorgenommen.

Auf eine baldige Umsetzung pochen jedenfalls die Pöchlarner Musikanten: Das Musikheim wurde 1958 eröffnet und besteht noch immer großteils aus dem originalen Baumaterial. Die Zeit ging nicht spurlos an dem Gebäude vorbei – und auch der Platz ist mittlerweile knapp.