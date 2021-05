Von 11. Juni bis 11. Juli lässt die Fußball-Europameisterschaft die Herzen der Sportfans wieder höher schlagen – vor allem auch dank der österreichischen Beteiligung.

Ein Fixpunkt ist da das traditionelle Panini-Stickeralbum. Die Paninibücher und die dazugehörigen „Pickerl“ werden vor allem in den Trafiken angeboten und so auch in der Trafik von Walter Grafeneder. Er erklärt, dass das Sammelfieber aber bisher auf sich warten lässt. „Die Nachfrage ist eher schleppend“, meint er und stellt fest, dass in den „normalen“ Vorjahren vergleichsweise mehr Sammelalben verkauft worden sind. Das Käuferklientel sei aber dennoch bunt durchgemischt – sowohl Erwachsene als auch Kinder teilen die Begeisterung.

Kein Fußball-Großereignis ohne Paninipickerl heißt es auch für Michael Niederer und Stefan Strohner vom Fußballspeziallisten 11Teamsports aus Inning. „Das Paninialbum ist nicht nur Pflicht, wenn sich Österreich qualifiziert, sondern ist ein Fixpunkt zu jeder Vorbereitung auf ein Fußball-Großereignis“, schmunzelt Niederer, der sein Album mittlerweile voll hat. Niederer selbst ist Mitglied im Teamfanklub Pielachtal und ist auch im Besitz von EM-Tickets für die Spiele des österreichischen Nationalteams. „Aufgrund der unklaren Situation und den ständig wechselnden Quarantänevorgaben werde ich die Karten aber wahrscheinlich zurückgeben“, bedauert Niederer.

Dem österreichischen Nationalteam vor Ort zujubeln wird dagegen Gerald Schwaiger-Götsch, Sektionsleiter des SV Yspertal. Allerdings nicht ganz so wie geplant. Denn hatte Schwaiger-Götsch im Jänner 2020 noch fix Karten für alle Österreich-Spiele, muss er nun auf das Match gegen Holland verzichten – denn in allen Stadien wird pandemiebedingt die Auslastung nach unten geschraubt. Am Montag erhielt er aber die Bestätigung, dass er jeweils vier Tickets für die Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine in Bukarest bekommt.

Sich EM-Spiele live anzuschauen, war für Schwaiger-Götsch früh klar: „Als Gruppe sind wir schon zur letzten EM nach Paris gefahren. Und es ist schon eine Seltenheit, dass man dem eigenen Land, Österreich, bei so einer Großveranstaltung zuschauen kann.“ Was etwaige Einreisebeschränkungen betrifft, dürfte es keine Probleme geben. „Wenn man maximal 72 Stunden im Land verbringt, ist keine Quarantäne notwendig“, hat sich Schwaiger-Götsch bereits erkundigt.

Gemeinsames Jubeln heuer etwas anders

Public Viewings sind im Zuge der Europameisterschaft für viele ein Muss. Jedoch sind diese im Bezirk Melk eher dünn gesät. Viele Gasthäuser waren bekanntermaßen bis vor Kurzem geschlossen, Zeit fürs Planen von Public Viewings blieb dabei wenig. Heinz Laubert, Chef des Kulturgasthaus Koloman, bestätigt dies und meint, dass die Corona-Situation erst einmal abzuwarten ist. Er erklärt dennoch, dass es „am Koloman Beach sicher etwas geben wird“, da dort im Freien mehr Platz zur Verfügung steht.

Im Ybbser Maximahl wird es kein Public Viewing geben, erklärt Max Dienstbier. Begeisterte Fans können die Spiele aber am TV im Lokal verfolgen. Noch keine konkreten Pläne für Public Viewing gibt es beim höchsten Fußballverein des Bezirks, dem SCU Kilb. Dies habe mit den erschwerten Planungen seit der Corona-Krise zu tun. Die EM wird man natürlich trotzdem verfolgen. Hochauer: „Wir sind im Verein ja gute Freunde und ich weiß, dass wir sicher schöne Abende verbringen werden.“

Ähnlich wie im Zuge der WM 2018 wird es im Manker Gasthaus Riedl-Schöner auch dieses Jahr zu einem Public Viewing kommen, erklärt Dietmar Schöner. Dort stehe im Freien ein überdachter Bereich für begeisterte Fußballfans bereit. Überdies werden die interessantesten EM-Spiele von passenden Gerichten und Getränken, wie etwa Burger und Curry-Wurst, begleitet.

Allerdings wird das Großevent von manchen alternativ am eigenen Bildschirm verfolgt. Klaus Pöchhacker von Elektrohändler Expert Gamsjäger aus Ybbs erklärt, dass etwa Europa- und Weltmeisterschaften die Nachfrage nach TV-Geräten in die Höhe treiben. In letzter Zeit seien es aber dann doch eher die Haushaltsgeräte, die von großem Interesse zeugen.