Maturaball: Diesen Samstag wird das Stift Melk wieder zur Tanzfläche

75 Maturantinnen und Maturanten des Stiftsgymnasium Melk stecken derzeit in den Vorbereitungen rund um ihren Maturaball. Seit 2019 wurde in den Räumen des Gymasiums kein Tanzbein mehr geschwungen, unter dem Motto „eine königliche Nacht“ soll der coronabedingten Pause nun ein Ende gesetzt werden.

Derzeit laufen alle Vorbereitungen sehr gut, wenngleich die Umstände heuer etwas schwieriger seien, beschreibt der „Ballmanager“ Werner Simoner. „Die Abschlussklassen konnten bei den vergangenen Bällen nicht helfen, weil diese nicht stattfanden. Das ist natürlich eine spnnende Herausforderung, den Schülerinnen und Schülern die Logistik im Vorfeld näherzubringen“, weiß er.

100 Karten am ersten Tag online verkauft

Wie auch in den Jahren zuvor wird die Veranstaltung das gesamte Schulhaus einnehmen. So mancher Klassenraum wird daher umfunktioniert, kurzzeitig muss die ein oder andere Klasse aufgrund dessen in Ersatzräume übersiedeln, sagt er. Den Schulbetrieb würde dies aber nicht beeinträchtigen.

Der Kartenverkauf läuft ebenso bereits in vollen Touren. Am ersten Tag seien online bereits 100 Karten verkauft worden. „Die Leute drängen nach Karten, der Verkauf geht flott", freut sich Simoner. Einem gelungenen Ball in königlicher Manier stehe demnach nichts im Wege. Knapp 1.500 bis 2.000 Gäste werden erwartet, die Vorfreude über das Wiederstattfinden sei laut Simoner „jedenfalls bei allen groß“.

48. Maturaball des Melker Stiftsgymnasiums: „Eine königliche Nacht“ am Samstag, 17. September. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

Karten gibt‘s unter stiftsgymnasium-melk.org, Achtung: keine Abendkassa.

