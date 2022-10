Bezirk Melk: Restart für Sekt und Dreivierteltakt

Kalte Winternächte standen immer auch im Zeichen rauschender Ballnächte. Nach der coronabedingten Pause soll heuer wieder das Tanzbein geschwungen werden. Der Startschuss für die Saison ist im Bezirk zwar bereits gefallen, einig Bälle stehen aber noch an.

In Kirnberg ist die Vorfreude auf die diesjährige Ballsaison besonders groß, mitunter auch weil kein Ball aus dem Kalender fliegt. „Bei uns ist in nächster Zeit der Feuerwehrball im November und im Jänner der Ball des Sportvereins vorgesehen“, erzählt Kirnbergs Bürgermeister Leopold Lienbacher (ÖVP). Große Änderungen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gäbe es somit nicht, alle traditionellen Bälle würden wieder stattfinden. Der Unklarheit betreffend der aktuellen Coronalage sieht man zudem optimistisch entgegen: „Momentan sind wir positiv gestimmt, dass alles in geplanter Form abgehalten werden kann“, sagt er.

Auch in der Stadtgemeinde Ybbs kann man an alte Glanzzeiten anknüpfen, weiß SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner. „Der Ausblick auf die Ballsaison 2023 in der Stadt Ybbs ist erfreulich. Die Buchungslage befindet sich auf Vor-Corona-Niveau, unter anderem mit dem Ball des Schulzentrums Ybbs als ein Highlight“, schildert sie. Die Veranstaltungsvorbereitungen würden unterdessen nach Plan verlaufen, für mögliche Einschränkungen durch die Pandemie wurde vorgesorgt. „Mit Absagen ist aus jetziger Sicht nicht zu rechnen“, zeigt sich Schachner hoffnungsvoll.

Auch Feuerwehrbälle wieder Fixpunkte im Kalender

Nach den gelungenen Feuerwehrfesten über die Sommermonate, stehen auch die Bälle der Florianis unter guten Sternen, verrät Bezirksfeuerwehr-kommandant Roman Thennemayer. „Die ersten Bälle sind bereits am Anlaufen und werden in bekannter Weise durchgeführt“, erzählt er. Der sorgenfreie Ablauf der „Festl“ heuer sei Indiz dafür, dass einer gelungenen Ballsaison ebenso nichts im Weg steht. „Die Zahlen sind nicht gestiegen und es gab auch keine Cluster“, schildert er die Erfahrungswerte.

FF-Ballsaison startet bereits an Halloween

Während der Pandemie stieg die Anzahl der Kameradinnen und Kameraden, diese solle man nun mobilisieren: „Man muss ankurbeln und schauen, dass man wieder aktiv wird“, freut sich Thennemayer. So wie die FF Brunnwiesen, deren Ball nun schon am 31. Oktober ansteht. „Die Vorbereitungen zum Ball laufen bereits auf Hochtouren, viele Konzepte konnten aus den Vorjahren übernommen werden. Wir haben unter anderem eine riesige Tombola, wo wir schon viele große Preise haben. Die Bevölkerung ist gut gesinnt“, erzählt Kommandant Manfred Babinger. Der Vorverkauf sei bestens angelaufen und die Florianis guter Dinge.

Mit dem „Ball der Blasmusik“ am Samstag, 19. November, in den Wieselburger Messehallen steht ein ganz besonderes Ball-Highlight unmittelbar bevor. Anlässlich des bevorstehenden 70-jährigen Jubiläums, das der NÖ Blasmusikverband heuer feiert, findet zum ersten Mal der „Ball der Blasmusik“ statt. Seine Ausrichtung ist klar: „Er soll zu einem Treffen der Musikerinnen und Musiker und der Freundinnen und Freunde der Blasmusik des ganzen Bundeslandes werden“, sagt Bernhard Thain, Obmann

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.