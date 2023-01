Wo drückt der Schuh, Frau Bürgermeister?

Werbung

NÖN: Frau Kainz, Sie sind seit dem 3. November Bürgermeisterin. Hinter Ihnen liegt wohl eine durchaus stressige Vorweihnachtszeit. Haben Sie schon in Ihre neue Rolle gefunden?

Barbara Kainz: Es war natürlich schon herausfordernd, weil mir ganz wichtig war, nach meiner Wahl möglichst viele Betriebe zu besuchen sowie Bürgerkontakt zu haben. Das ist mir auch weiterhin sehr wichtig. Bis ich alles – also das Amt der Bürgermeisterin, meinen Job und alles rundherum – komplett unter einen Hut gebracht habe, wird es noch ein bisschen Zeit brauchen.

In dem Augenblick, direkt nach dem Auszählen der Stimmen, als feststand, dass die Wahl einstimmig ausging, habe ich das noch gar nicht realisieren können.“

Corona, Krieg, Krisen: Sie rücken in einer schwierigen Zeit in die erste Reihe der Gemeindepolitik. Fiel Ihnen die Entscheidung schwer? Wie hat Ihr privates Umfeld reagiert?

Kainz: Dass Franz (Anm.: Franz Heisler, Kainz’ Vorgänger) zurücktreten wird, hat er mir bereits einige Wochen, bevor es publik wurde, erzählt. Er fragte mich, ob ich es mir vorstellen könnte, Bürgermeisterin zu werden. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten und meine gesamte Familie in diese Entscheidung miteinbezogen. Das ist schließlich kein Amt, kein Job, den ich acht Stunden am Tag mache, sondern ein 24-Stunden-Job. Meine Familie weiß, dass mein Herz an der Politik hängt, an der Weiterentwicklung unserer Stadt.

Beide Bühnen bespielen

Natürlich hat es aus meiner Familie auch ein paar kritische Stimmen gegeben: Immerhin wissen sie, dass das Amt eine große Herausforderung ist und einem nicht immer nur Blumen gestreut werden. Meine Familie steht hinter mir und dieser Entscheidung. Ich bin vergangenes Jahr 50 geworden und guter Dinge, da in Pöchlarn das Gemeinsame und das Miteinander im Vordergrund stehen. So auch im Rathaus, wo mich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Fachbereichen gut in alle Themenbereiche einführen. Es ist ein gutes Zusammenspiel und ich freue mich, für unsere Stadt arbeiten zu können!

Sie sind die erste Bürgermeisterin Pöchlarns. Wie kam es dazu, dass Sie politisch aktiv wurden?

Kainz: Das ist jetzt knapp 18 Jahre her (lacht). Unser ehemaliger Bürgermeister Alfred Bergner hat mich damals gefragt. Mich hat es gereizt, in der Gemeindepolitik mitgestalten zu dürfen. Nach dem Jugendressort habe ich die Kultur übernommen – und da natürlich die Sonnenseiten der Politik kennengelernt. Und das hat mir immer viel Freude bereitet. Sowohl von Bürgermeister Alfred Bergner als auch Franz Heisler habe ich immer Unterstützung erhalten, dafür bin ich dankbar.

Vor Ihrer Wahl gab es seitens der Opposition lobende Worte für Sie, mit allen Stimmen des Gemeinderates wurden Sie zur Bürgermeisterin gewählt. Einstimmigkeit gab’s dann sogar für den Voranschlag 2023. Das war in der Vergangenheit noch nicht oft der Fall. Was machen Sie anders als Ihre Vorgänger?

Kainz: In dem Augenblick, direkt nach dem Auszählen der Stimmen, als feststand, dass die Wahl einstimmig ausging, habe ich das noch gar nicht realisieren können. Erst etwas später wurde mir bewusst, dass dieses Votum zugunsten meiner Person etwas Besonderes ist. Das hat mich extrem bestärkt. Wir leben aktuell in einer so herausfordernden Zeit – wenn wir auf Gemeindeebene so streiten und agieren würden wie auf Bundesebene, gebe das ein furchtbares Bild. Ich glaube, das Votum für den Voranschlag hat an sich gar nichts mit meiner Person zu tun. Sondern damit, dass wir alle, die im Gemeinderat vertreten sind, das Gute für unsere Stadt im Sinn haben. Wir haben bewiesen, dass Gemeindepolitik in Pöchlarn eine gemeinsame ist.

Sie waren zuvor Kulturstadträtin. In Pöchlarn lag in der Vergangenheit der Fokus verstärkt darauf, ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein. Nun will man den Spagat zwischen Industrie- und Tourismusgemeinde schaffen, Stichwort Hotel-Projekt. Wo gibt es noch Potenzial, das man aktuell noch nicht vollends ausgeschöpft hat?

Kainz: Luft nach oben gibt es immer (lacht). Dass wir aufgrund unserer geographischen Lage ein interessanter Wirtschaftsstandort sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Diesen Status weiter auszubauen, ist mir wichtig. Auf der anderen Seite haben wir in Pöchlarn eine vielfältige Kulturlandschaft. Das eine schließt das andere für mich nicht aus, kann sich sogar gegenseitig befruchten. Wert lege ich auf sanften Tourismus – wir leben auf historischem Boden und der gehört natürlich gepflegt. Punkto Hotel-Projekt bin ich optimistisch: Die nächsten Schritte dafür sollen 2023 folgen.

In der Stadtgemeinde Pöchlarn stehen einige große Vorhaben an. Ob diese realisierbar sind, wird sich zeigen: ÖVP-Vize Markus Mandic sprach bei der Präsentation des Voranschlags und den Projekten selbst von „Wünschen ans Christkind“. Wo drückt denn Ihrer Meinung nach der Schuh aktuell am meisten?

Kainz: Bei der ärztlichen Versorgung drückt er wirklich. Dadurch, dass aktuell zwei Kassenplanstellen unbesetzt sind, sind wir in Schieflage geraten. Aber wir führen gute Vorgespräche und ich bin auch hier guter Dinge, dass wir dieses Jahr eine gute Lösung finden werden.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf in Pöchlarn?

Kainz: Viele Menschen wollen sich hier ansiedeln und sind auf der Suche nach Baugründen. Da sind wir als Gemeinde gefragt, Gespräche mit Grundbesitzern zu führen und Platz zu schaffen. Was mich besonders freut: Viele Menschen, deren Wurzeln in Pöchlarn liegen, wollen zurückkommen. Dieses „Heimkommen“ ist schön zu beobachten.

Dieses Interview findet zwei Tage vor dem Jahreswechsel statt. Haben Sie denn einen Neujahrsvorsatz als Bürgermeisterin?

Kainz: Privat gesprochen: Mehr für die Fitness tun (lacht). Als Bürgermeisterin gesprochen: Ich möchte eine Bürgermeisterin für alle sein. Ich habe für alle ein offenes Ohr. Man kann als Bürgermeisterin Großes bewirken, große Projekte an Land ziehen, aber auch direkte Hilfe leisten. Das ist das Besondere, das Schöne an diesem Amt: Wenn man jemandem helfen kann. Das sind berührende Momente, wenn man merkt, dass man geholfen hat – und sich die Menschen dann auch kurz melden und bedanken. Ich möchte, dass wir uns dieses Liebens- und Lebenswerte, das Pöchlarn ausmacht, erhalten. Dass wir Visionen haben, aber auch mit kleineren Projekten weitermarschieren, weitermachen – und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren.

