Mann aus Bezirk Krems in Melk bestohlen: Hinweise erbeten

Der bislang Unbekannter hatte am 5. November zwischen 8.30 und 9.30 Uhr in einem unbeobachteten Moment das Kartenetui des 68-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land aus dessen Pkw, der auf dem Parkplatz eines Melker Einkaufszentrums abgestellt war.

"Anschließend führte er mit den widerrechtlich erlangten Bankomatkarten und den im Etui befindlichen Codes mehrere Bargeldbehebungen in einem Geldinstitut in Melk durch, wodurch ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages entstand", gab die Polizei in der Aussendung bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter (siehe Fotos oben und unten) werden an die Polizeiinspektion Melk unter der Telefonnummer 059133-3130 erbeten.