Zu Pfingsten starten traditionsreiche Barocktage im Stift Melk

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Pfingstwochenende, von 26. bis 29. Mai, werden die Internationalen Barocktage Stift Melk abgehalten. Das Barockfestival gilt als eines der traditionsreichsten Barockfestivals Europas. Das historische Spektakel findet zum 44. Mal und in der zehnten Saison des künstlerischen Leiters Michael Schade im prunkvollen Stift Melk statt.

Unter dem Motto „mensch: natur: wohin?“ wird in insgesamt zwölf Konzerten das Verhältnis von Mensch und Natur ergründet. Internationale Spitzenmusiker:innen und Ensembles wie die Wiener Sängerknaben, das L’Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg, Dorothea Seel, Christina Pluhar, La Grande Chapelle und das Bach Consort Wien verzaubern mit Klängen, die mitreißen, tief berühren und zum Nachdenken anregen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.