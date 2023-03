Die Sicherheit an erster Stelle

Zum Start der neuen Bausaison trafen Arbeiterschaft und Techniker der Wildbachverbauung zum Sicherheitstag am Bauhof in Melk zusammen. Dabei wurden sicherheitsrelevante Themen wie Absturzsicherungen sowie Arbeiten in Künetten und in ausgesetzten Gelände geschult. Sektionsleiter Christian Amberger und die beiden Gebietsbauleiter Eduard Kotzmaier und Stephan Vollsinger betonen, dass die Investition in die Sicherheit auf den Baufeldern der Wildbachverbauung höchste Priorität hat.

