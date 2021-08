Fortschritte vermeldete die Feuerwehr Pöbring beim Zubau ihres Feuerwehrhauses. Im Frühjahr 2021 starteten die Florianis gemeinsam mit der Marktgemeinde die Bauarbeiten. Nach dem Abschluss der Dacharbeiten stehen aktuell die Außenarbeiten auf der Tagesordnung.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung beschloss der Gemeinderat die Vergabe von Zusatzarbeiten für die Hangsicherung, die sich mit rund 48.000 Euro zu Buche schlagen. „Eine saubere Lösung für Jahrzehnte. Der Hang ist jetzt perfekt geschützt“, betont Bürgermeister Karl Höfer (ÖVP).

Zur Stabilisierung des Hanges musste eine Betonspritzmauer errichtet werden. Hier wurden vier Meter lang Beton in den labilen Hang gespritzt. „Dafür gibt es einen Abschluss, der optisch und sicherheitstechnisch verwirklicht werden konnte“, stellt Höfer fest. Für die zusätzlichen Kosten dieser unentbehrlichen Maßnahme gab es auch eine zusätzliche Förderung des Landes NÖ.

Im August werden die Außenarbeiten und der Innenausbau in Angriff genommen. Waren bisher die Professionisten am Werk, so übernehmen jetzt die Florianis den weiteren Innenausbau mit Eigenleistungen.

Der Bürgermeister zeigt sich froh, dass trotz der Sicherungsmaßnahmen nur eine kurze Verzögerung eingetreten ist. „Wir hatten hier Glück im Unglück, dass nichts passiert ist.“ Er zeigt sich froh und erleichtert, dass die Feuerwehr jetzt entsprechende Räumlichkeiten bekommt.

Bei der Installierung für eine zeitgemäße Heizung hat man für die Finanzierung eine Drittellösung gefunden (Land NÖ, Marktgemeinde und Feuerwehr). Man nimmt hier auf die ökologische Situation Rücksicht, „denn 42 Prozent des Gemeindegebietes bestehen aus Wald. Dadurch fiel die Wahl auf die Errichtung einer Pelletsheizung“, zieht der Bürgermeister Bilanz.

Lob gibt es vom Ortschef für die Ausbauarbeiten der Katholischen Jugend im Keller der alten Volksschule in Pöbring. Ehemalige Schankelemente aus dem Maria Tafler Hotel Schachner sorgen künftig dafür, dass die Mitglieder Geburtstagsfeiern und Polterabende in den Räumlichkeiten feiern können. Auch die Jägerschaft wird den Raum künftig nutzen. Im Obergeschoss des Gebäudes gibt es mit der Künstlerin Monika Hartl künftig eine neue Mieterin.