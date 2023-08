Doppel-Spatenstich: Glasfaser für Zelking-Matzleinsdorf & St. Leonhard

Am Donnerstag der Vorwoche ging's los: Der Glasfaser-Ausbau in den Gemeinden Zelking-Matzleinsdorf und St. Leonhard ist gestartet. Der Zweifach-Spatenstich wurde in Zelking feierlich begangen. „Es ist ein Spatenstich, der die Zukunft verändert“, betonte ÖVP-Bürgermeister Gerhard Bürg, ehe zu den Spaten gegriffen wurde. Diesen „Daten-Highway“ erhalten nun rund 1.900 Haushalte in den beiden Gemeinden, rund 70 Kilometer an Trassen müssen dafür gegraben werden. Die Durchführung der Bauarbeiten obliegt dem Generalunternehmer Held & Francke. Die Arbeiten für dieses Projekt werden rund ein Jahr in Anspruch nehmen. „Den Tiefbau sollten wir voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abschließen können“, gibt Reinhard Baumgartner, Geschäftsführer der nöGIG Projektentwicklungs GmbH, Einblick.

Der Glasfaser-Ausbau in den beiden Gemeinden wird mit rund 6,3 Millionen Euro beziffert. „Die Digitalisierung macht auch vor unserer Haustür nicht Halt. Danke an das Land und die nöGIG für die Unterstützung“, erläuterte der Ortschef Zelking-Matzleinsdorfs.