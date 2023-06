Cowgirl, 32, sucht: Sarah aus der Region Mank will „Mr. Right“ finden

Am Mittwoch der Vorwoche war Party bei Sarah angesagt: Die 32-Jährige aus der Region Mank lud Familie, Freunde und Nachbarn anlässlich ihrer Vorstellungsfolge bei der 20. Staffel „Bauer sucht Frau“ ein.

„Meine Mama ist extra aus Zell am See angereist“, berichtet sie. In gemütlicher Runde fieberten sie gemeinsam dem ATV-Debüt der Reiterin entgegen. Interviewerfahrung hat Sarah schon – sie bildet schließlich ihre Pferde für internationale Shows und Turniere aus, war etwa bereits bei Europas größter Pferdeshow dabei. Bisher standen vor der Kamera ihre Pferde im Fokus, nun sie selbst. „Das war schon ein bisschen ungewohnt, aber ich bin mit meinem Beitrag voll zufrieden, ATV hat das super gemacht“, zieht sie Bilanz. Durchwegs positiv seien auch die Rückmeldungen aus ihrem Umfeld. „Auch beim Einkaufen oder auf Festln bin ich schon angesprochen worden“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Nach den Vorstellungsfolgen läuft nun die Bewerbungsphase. Wer Sarah – und die beiden Herren aus dem Mostviertel, Martin aus der Region Mank und Christoph aus dem Bezirk Scheibbs, auf ihren Höfen besucht, gibts im Herbst zu sehen.